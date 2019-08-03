【8.5罷工】譚小環「渣哥」將繼續營業　為「細路」提供食物支援

民間發起的「8.5全港三罷」行動，除有政府部門及公營機構的員工表態支持外，同時亦有多個工會、團體響應。前港姐冠軍譚小環開設的小食店「渣哥 一九九六」，昨晚（2/8）深夜亦在Facebook出Post回應「三罷」當天的安排，指當天小食店會照常營業：「關於三罷行動，我哋呢幾日開咗好多次會，一直都拿唔定主意，究竟我哋三間分店應唔應該開門呢？罷工唔開，但又怕有熱血細路肚餓冇嘢食，想繼續提供『我愛香港』免費套餐；照開門，又怕大家誤會咗我哋唔支持今次活動，我哋討論咗好耐，一時就話罷啦，一定要支持到底，一時又會話唔係喎，又有其他原因值得開喎！咁我哋而家有個決定——就係照開，因為我哋覺得，每個人都有不同嘅崗位，有人負責救火，有人負責拎水，有人負責急救，咁我哋嗰三間舖，係應該做最後嘅食物支援。雖然都唔係話幫到好多，但好似人人出少少力，就可能推動到少少，希望大家唔好覺得我哋好傻，亦唔好介意我哋出嘅力唔係好大。」

譚小環與丈夫開設的小食店「渣哥 一九九六」在Facebook出Post回應「8.5大罷工」，指店舖會照常營業，繼續為「熱血細路」提供免費食物支援。（擷圖取自Facebook/渣哥 一九九六專頁）

至於8.5當日的安排，他們列出兩項重點：

1. 所有分店將會繼續提供「我愛香港」免費套餐，而當日之供應時間會順應提早由08:00開始至21:00。

**真•細路如需要外帶給其他正在夢遊的真•細路，每位上限增加為8盒。

2 當日所有公司員工，無論以任何原因需要請假，當然亦會無條件獲批准有薪假期。

**基本法第3章第27條清楚表明：香港居民享有言論、新聞、出版的自由，結社、集會、遊行、示威的自由，組織參加工會、罷工的權利和自由。民主之精神，莫過於能確切表達民之公意。香港人加油

譚小環開設的小食店「渣哥 一九九六」在昨晚深夜，在Facebook出Post回應「8.5大罷工」的營業安排。（擷圖取自Facebook/渣哥 一九九六專頁）

有網民對於小環今次的決定感到支持：「其實罷到就罷，罷唔到有心都可以，不怪責年輕人，已經好好，而且你哋表明支持佢哋」、「多謝你開門，撐年輕人，為肚餓嘅抗爭者提供食物，年輕人一定會十分感激你，大家齊加油，各自用自己嘅方式為年輕人打氣」。