李冰冰剪掉長髮即變文青男神　極靚仔與當紅小鮮肉撞樣？

內地著名女演員李冰冰的氣質女神地位毋庸置疑，但一直以來造型變化都不大，大多以長直髮或捲髮出現在公眾場合。近日她為時尚雜誌《GQ》拍攝8月號封面寫真，為了演繹各大品牌的2019秋冬男裝，大膽挑戰俐落短髮，並穿着西裝登場，非常帥氣，看上去與當紅小鮮肉無異，完全看不出她現年已經46歲。

李冰冰絕對是內地數一數二的氣質女神。（VCG）

近日時尚雜誌《GQ》在微博上傳一系列李冰冰穿着男裝的照片，有穿着白色西裝帶少年感的；有半披西裝外套、穿着馬靴，帶不羈感的；也有打着領帶、穿着皮衣、站在鞦韆上帶點玩味的，每個造型都既型格，又具備不同男性氣質，顛覆了以往的女神形象。李冰冰在微博上載變裝的幕後花絮影片，原來她並沒有忍心將長髮剪去，而是把長髮收起，戴上假髮後再作修剪，在她換完衣服後拉開布幕的一刻，帥氣的男裝造型使粉絲感到驚艷！她寫道：「帥了一天，酷爽炸裂，白襯衫、背帶褲、飛機夾克男裝耍帥必備單品，配上剛剪的短髮，一直被叫哥哥的感覺你懂嗎？」

李冰冰突破自我以短髮、男裝造型登上《GQ》8月號封面。（微博／@Paco唐）

點擊圖輯看李冰冰變身過程＋型格造型！！！

+ 12 + 11 + 10

在這系列照片發布後引來粉絲熱烈討論，微博甚至出現「李冰冰超A男裝」的熱搜，有網民更說與內地當紅小鮮肉易烊千璽有幾分相像，亦有網民說有幾個角度神似大陸男演員陳坤。網民紛紛留言稱讚：「絕世美男！」、「女人帥起來沒男人什麼事了！」、「李冰冰硬照太驚艷了！」，更有粉絲大叫李冰冰「哥哥」，並聲稱想嫁給她。