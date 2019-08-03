黎諾懿P圖太重手出事？　「神之馬壯」走晒樣

黎諾懿2014年與前港姐李潔瑩（Nicole）結婚後，育有囝囝小春雞，一家三口相當幸福。升格做爸爸的黎諾懿，代言的廣告亦由年輕路線，轉為溫馨路線，更成為BB產品的代言人。日前他現身「BB展」，並在IG上載了一張現場照片，不過可能「P圖」太重手，相中的他大變樣，不止濃眉大眼，更有少少「膠味」，不少網友都留言話認不出！

黎諾懿同太太李潔瑩婚後生咗囝囝小春雞，一家三口好溫馨。（IG@lokyilai）

小春雞完美繼承父母優良基因，好靚仔！（IG@lokyilai）

有「神之馬壯」之稱的黎諾懿高大有型，憑藉劇集《愛．回家》及《BB來了》大受歡迎。日前他以代言人身份出席「BB展」，但相中的他感覺很不自然，笑容僵硬，眼大但眼神空洞，「膠味」甚濃，網友都留言表示「個樣怪怪哋」、「做咩個樣咁」、「爭啲認唔到你」、「係紙牌定真人」。

黎諾懿呢張相真係怪怪哋！（IG@lokyilai）

其實黎諾懿一向高大靚仔，初入行時更被指與陳百強及陳曉東相似，加上為人幽默風趣，深得觀眾歡心。相信這張相只是一時重手，黎諾懿自然的一面就已經好有魅力！

黎諾懿高大有型，同鄭伊健拍埋一齊都唔輸蝕！（IG@lokyilai）

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