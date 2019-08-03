【旺角遊行】阮民安認有「行街」　義載「朋友仔」回家：想支持下

《逃犯條例》修訂爭議持續，有示威者在今天（3/8）旺角遊行結束後一度佔領紅隧，到入夜仍然不少示威者在尖沙咀、旺角等地方集結。晚上9點左右，警方開始清場，有不少示威者被捕。有電視台便拍攝到一名疑似Ekids成員阮民安（Tommy）的男子亦身處旺角，網友見此便擷取畫面放到社交平台分享，笑指這位疑似Tommy太過亮眼：「已經唔係督唔督灰嘅Level。」引來大批網友讚好。

疑似阮民安被拍到身在旺角。（香港電台）

Tommy接受《香港01》訪問時便直認相中的銀髮男是他本人，剛剛載完兩位「朋友仔」離開旺角，現正準備回家：「係我嚟嘅！我啱啱喺旺角行街，所以就了解下個情況咁。（你見到個情況係點？）氣氛好緊張，好多細我哋好多嘅後生仔做緊啲嘢，好有經驗咁。（咁多後生仔會唔會好心痛？）會，因為我自己都有小朋友，都想將正確思想灌輸畀小朋友，所以去咗啲地方行街，支持一下。」他又指自己星期一都會響應「三罷」行動，到旺角麥花臣集會：「今日我老婆都以全職媽媽身份同我請假，我好支持佢，因為而家已經唔係政治問題，而係良知問題。」

阮民安批准老婆張倚雯（Eva）8月5日罷工。（Facebook/@Tommy Man On Yuen）

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