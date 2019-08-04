羅志祥女友周揚青公開戀愛日記賀男友40歲生日：會為愛付出所有！

羅志祥（小豬）日前40歲生日，他的內地網紅女友，現年29歲的周揚青 (Grace) 就為他舉行了一個驚喜生日派對慶祝，𠱁得小豬好開心，小豬更首度公開他與Grace的正面合照大曬恩愛，高調放閃，還留言表示：「愛你@gracechowwwww 」而身為女友的Grace亦有回應小豬說：「即使有一天我都老了，你在我心中也永遠都是那個我要疼一輩子的『20歲的小朋友』～以後還會陪你過第三…第四…第五個20歲！愛你」。兩人隔空互動甜蜜滿瀉，不少網友都催促他們快點拉埋天窗。

小豬首次公開佢同Grace正面合照放閃。(ig@showlo圖片)

小豬和Grace拍拖多年一直感情穩定，已不止一早見過雙方家長，相信兩人已認定了對方。呢日Grace就公開了她和小豬的戀愛日記，大談兩人拍拖的點滴以及她對愛情的看法。Grace於社交網post了一篇名為「小小周的微事記」的長文，她透露小豬生日前有叫她不用買禮物，但她卻偷偷地為對方送上驚喜，四出奔波去準備。她又表示：「這麼多年我去找扔男朋友的機票和酒店，從來都是我自己訂自己付（不是他不給我訂，是因為我媽從小告訴我，除了妳的父母，沒有任何人有義務給妳花錢。）」她就連行街Shopping也是先看男裝，總之就是事事均以男朋友為先。

相信小豬同Grace已認定了對方。(羅志祥微博圖片)

眾所周知小豬工作忙碌是個大忙人，而Grace卻從不會計較小豬沒有時間陪伴她，她又試過因為小豬一句說掛住她，她就立即取消晒所有的工作飛去見男友：「無論在哪裏，有多麼重要的工作和事情，只要你一句想我，就全部取消去找你。」她並不介意做一個付出很多的女朋友，直言：「誰又規定了浪漫的事只能是男生做給女生？」也不認同她的朋友說她：「你太獨立，付出太多，男生不會珍惜。」因為她是一旦愛上了就會付出所有的人。她說：「我並不覺得這是卑微，充其量只能說~我骨子裡就是一個很好的女朋友，哈哈。」粉絲和網民都大讚Grace是絕世好女友。

Grace被大讚係好女友。(ig@gracechowwwww圖片)

最後，她還透露其實小豬也很愛錫她的：「我男朋友一有空閒就會帶我出去旅行，逛街看到好看的衣服就會買給我，也經常在即使很累的情況下還是出去陪我看我喜歡的電影。」她強調愛情的本質終究還是愛，又祝願世上的好女孩都會被珍惜。有網民就留言話看完Grace的文覺得好感動，甚至睇到眼濕濕。

佢祝願世上的好女孩都會被珍惜。(ig@gracechowwwww圖片)

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