【3日2夜】阮嘉敏徒手執糞掟拍檔　鄧以婷：妳咁多嘢唔玩，玩屎？

鄧以婷、阮嘉敏主持的這兩集笑料百出。（電視截圖）

週六晚（4/8）《3日2夜》播出一集依舊是由鄧以婷（Irina）、阮嘉敏（Mandy）主持，帶觀眾走訪日本隠世島嶼－島根縣的各個特性景點。說起日本，大家就會想起行街Shopping、「食好嘢」、賞櫻花。此次遊埠，她們就給大家欣賞了日本的另一面，草原漫步、行山親親大自然和划獨木舟洞窟探險，真是別有一番風味。

鄧以婷、阮嘉敏一影相就變返「女神」。（受訪者提供）

睇牛屎前，睇一睇靚相先：

+ 11 + 10 + 9

之不過，如果大家以為她們會同以往的《3日2夜》主持一般，飲飲食食、浸下溫泉，然後擺番個「女神」樣的話，就真是大錯特錯。上一集鄧以婷、阮嘉敏兩位就在節目大搞爛Gag，鄧以婷更在節目中大爆自己經經常被人稱呼「鄧以婷經」以及「飲咗酒會亂性㗎」，完全是形象幻滅。（傳送門：【3日2夜．多圖】孖阮嘉敏遊日拍攝 鄧以婷語出驚人大放笑彈）不特止，今集就到阮嘉敏發揮搞笑的小宇宙，居然玩屎...

阮嘉敏好大膽。（電視截圖）

事緣她們當天要到摩天崖行山，去欣賞終點的景點「通天橋」，沿途除了花花草草外，更有不少牛隻、馬匹正在休息。不過，有牛隻的地方，就一定牛糞，正當兩位在山上玩得興高采烈之際，鄧以婷就忽然大嗌：「有牛屎吖！」但原來她並不是提醒阮嘉敏，而是想整蠱她。下一秒鏡頭，鄧以婷就作勢拉著阮嘉敏去踩牛糞，而阮嘉敏為了反擊，就更加瘋狂，居然徒手執起地上一大舊的牛糞掟鄧以婷。鄧以婷即時大叫：「呢個女人落手好重！妳咁多嘢唔玩，玩屎？」真是沒有最瘋狂，只有更瘋狂。鄧以婷接受《香港01》訪問時，就回答：「其實我哋喺度玩緊周星馳電影嘅對白！」

對白源自於周星馳經歷電影《破壞之王》。（網上圖片）