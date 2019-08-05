楊羚為開電視首拍烹飪節目教煮簡易美食　愛與子女下廚食得快樂

民以食為天，為了保持身體健康，當然要由「自煮」生活做起。藝人黃芳雯(Paula)、鄺芷凡(Omi)及盧頌恩(妹頭)會連同一眾「煮得之人」拍攝烹飪節目《30分鐘大放餸》，教大家炮製五天美食。節目每星期由一位廚師主理，以特定主題為藍本。例如：零失敗菜式、派對美食、減鹽料理、夏日消暑菜等等，不論你是喜愛中菜或西餐、甚至是素食主義，教大家用最簡易方法，在30分鐘內，烹調出色香味俱全的菜式。

Paula是《30分鐘大放餸》主持之一，在節目中亦會與楊羚一同下廚。

在今日(8月2日)的節目錄影，星級廚師楊羚聯同節目主持黃芳雯(Paula)一同下廚，烹調西餐及潮州家常小菜。藝人楊羚身為潮州人，育有一對子女，自問廚藝雖然不能媲美「藍帶」廚師，但以家庭主婦來說算不錯，最拿手當然是煮潮州美食，包括一對子女最愛的咖喱魚蛋和煎蠔餅，另一方面亦有老公愛吃的西餐，分別是南瓜栗子忌廉湯和海鮮鍋。楊羚笑說：「老公喜歡在家吃飯，始終是自己地方，想怎樣都可以。我們亦會不時邀請鄰居朋友一起來開大食會、BBQ等等。我亦喜歡與兩位小朋友一起下廚，不怕肥多一點點，最緊要生活輕鬆、愉快。」