【逃犯條例】金鐘衝突警民關係緊張　開電視「撐警」節目無限延期

大批市民昨日（12日）就《逃犯條例》修例作出示威，最終在警方施放150枚催淚彈及發射橡膠彈、布袋彈清場下，演變激烈衝突。在警民關係緊張之際，有消息指，香港開電視決定押後播映與香港警務處聯合炮製的節目《守護香港的故事》，據了解是與近日的衝突有關。

有消息指，香港開電視決定押後播映與香港警務處聯合炮製的節目《守護香港的故事》，據了解是與近日的衝突有關。（余俊亮攝）

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今年是香港警隊175周年，香港開電視與香港警務處聯合炮製一個紀實節目《守護香港的故事》，根據香港開電視早前發出予傳媒的採訪邀請，節目由陳啟泰主持，每集與警隊內不同的精銳部隊細訴鮮為人知的故事，形容是「破天荒將最真實的香港警察故事呈現觀眾眼前。」

開電視：節目「恆常調動」

香港開電視本擬於今天舉辦記者會，並邀請警務處處長盧偉聰出席，與傳媒及警員率先欣賞節目精彩片段。不過早前發出新聞稿，表示因「節目調動關係」而取消記者會。香港開電視解釋稱，此為節目「恆常調動」。

據了解，《守護香港的故事》原定於上月播映，惟因事而延期，改於本月底播放，不過因應近日的警民衝突、警民關係惡化，節目再度改期，且播放日將會無限期押後。