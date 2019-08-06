首次拍劇將演傳奇演員兼發明家Hedy Lamarr　姬嘉鐸：夢想成真！

姬嘉鐸（Gal Gadot）憑飾演「神奇女俠」一角而爆紅，續集《神奇女俠1984》剛剛都拍攝完畢，而電影將於明年上映。日前外國傳媒就報道，美國有線電視網站Showtime正籌備拍攝有關演員兼發明家Hedy Lamarr的故事，而姬嘉鐸除了飾演這位傳奇人物，更會聯同老公Yaron Varsano、《使女的故事》（The Handmaid's Tale）的監製Warren Littlefield及《The Last Tycoon》的監製Katie Robins，一齊共同擔任執行監製。

Hedy Lamarr（網上圖片）

Hedy Lamarr為演戲放棄學業 成首批拍裸戲的女星之一

雖然還未公布劇名或上架日期，Showtime的行政總裁Jana Winograde在新聞發布會表示Hedy Lamarr的一生十分傳奇，在面對不同的社會問題都代表女性站到最前，而選角方面，製作團隊認為姬嘉鐸的特質最適合飾演Hedy Lamarr這個複雜的角色。生於奧地利的Hedy Lamarr，是猶太人後裔，自細就對電影有濃厚興趣，後來更放棄學業成為演員。直至1933年，20歲的Hedy在捷克電影《Ecstasy》中上演了裸泳及性愛場面，成為首批拍攝裸體電影的女星之一。

在拍攝完《Ecstasy》後Hedy遇上首任軍火商丈夫，雖然她過着富裕的生活，但丈夫卻禁止她演戲。為了追尋夢想，Hedy嘗試不同方法逃走，最後逃到倫敦，並在當地認識了MGM創辦人之一的Louis B. Mayer，簽下7年合約，並改名為Barbara La Marr進軍荷里活，成功打響名堂。其後她在二戰時期邊演戲邊開始研究和發明展頻技術（Spread Spectrum），而無線區域網路（WLAN）、Wi-Fi與藍芽都是奠基於展頻技術而來，令她有「藍牙之母」的美譽，是美貌與智慧並重的代表。另外，對於能夠飾演這位傳奇女性，姬嘉鐸更在其Instagram上載照片表示：「簡直就是夢想成真！」