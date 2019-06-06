【神奇女俠】姬嘉鐸新造型曝光似《Marvel隊長》　網民：睇到頭暈

DC超級英雄電影《神奇女俠》續集《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）由姬嘉鐸（Gal Gadot）主演，今日官方宣布雖然不會參加聖地牙哥動漫展（San Diego Comic-Con），不過卻公開了神奇女俠的最新造型！

今日釋出「神奇女俠」最新造型照。（導演Patty Jenkins Twitter圖片）

雖然《神奇女俠1984》2020年6月5日才上映，不過導演Patty Jenkins今日公開了「神奇女俠」的最新造型，跟她以往的造型截然不同，今次着了成套盔甲上身，由頸包到落腳勁密實，無晒以往「神奇女俠」的特徵，差點就忍不出她！

早前流出的《神奇女俠1984》片段中，仍然是常見的「神奇女俠」造型。（資料圖片）

對於神奇女俠今次的新造型照，很多粉絲都抱不滿態度，一來全無「神奇女俠」感覺，二來盔甲毫無美感，三來背景極之眼花潦亂，有網民更指睇到頭暈！

加上今次最新造型照跟Marvel超級女英雄《Marvel隊長》（Captain Marvel）的海報有些少相似，即時又被DC和Marvel迷拿來比較。不過在較早前聖地牙哥動漫展中的流出片段，還有姬嘉鐸上傳到個人Instagram的相片，都是以常見神奇女俠造型現身，粉絲不用擔心她會換甲現身。

有粉絲對比「神奇女俠」和「Marvel隊長」的造型照覺得有些相似。（《Marvel隊長》劇照）

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