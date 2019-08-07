任達華遇襲失聯5小時　琦琦：人生中最難過

琦琦今日（6/8）現身尖沙咀出席著名化妝品牌活動。提到早前老公任達華在廣東出席活動時，遭一名陌生男子持刀捅傷腹部及手指後傷勢狀況，琦琦接受《香港01》訪問時說：「華哥慢慢康復中，宜家都需要做好多物理治療，之前醫生話佢如果要完全康復，時間需要半年，因為佢宜家有傷口，咁所以要喺有冷氣嘅地方休養較為理想，所以佢宜家成日喺屋企嘆冷氣，哈哈。」

華哥受傷期間，琦琦表示第一次親手煲湯俾佢飲，華哥仲大讚她煲得好好飲。（葉兆康攝）

（華哥洗澡需要人幫忙？）琦琦直言：「初初佢受傷時都會幫佢洗下面，宜家有時都會幫佢抹身。」回想起當日收到華哥遇襲消息，琦琦心情焦急萬分：「當日我準備往上海工作，一早喺屋企執緊行李，當時華哥10點出事有打過俾我，但我聽唔到，後尾11點幾收到啲網友通知華哥遇襲，當刻好驚，即刻打俾老公，佢個電話打唔通，之後打俾身邊啲助手都打唔通，之後聯絡到佢啲助手，問佢華哥受傷真定假？佢哋話係真，嗰一刻真係晴天霹靂好擔心，我即刻同華哥視頻，華哥佢表現堅強，叫我唔使擔心，我就簡單執幾件衫出門飛去北京搵佢，喺飛機上嗰5個鐘，係我人生中最難過，因為我上飛機嘅時候，佢已經全身麻醉做手術，咁所以都好擔心。」