任達華愛女初長成登時裝雜誌封面晒長腿　網民：未來超模非你莫屬

任達華和模特兒琦琦的女兒任晴佳(Ella)今年十四歲,作為一個星二代,從她小時候開始,不少品牌已希望邀請她做模特兒,但都被琦琦婉拒。如今Ella已長成亭亭玉立的少女,繼承了父母優良基因的她,近日終於走進大眾的視線,拍攝香港時裝雜誌7月號的封面,媽媽琦琦在微博鼓勵她:「不愛打扮,不愛拍照的女孩,終於嘗試了她並不擅長的工作,well done. Love your beautiful smile.」任達華也有轉發照片並留言:「Welldone!love you baby!」