任達華愛女初長成登時裝雜誌封面晒長腿　網民：未來超模非你莫屬

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任達華和模特兒琦琦的女兒任晴佳（Ella）今年十四歲，作為一個星二代，從她小時候開始，不少品牌已希望邀請她做模特兒，但都被琦琦婉拒。如今Ella已長成亭亭玉立的少女，繼承了父母優良基因的她，近日終於走進大眾的視線，拍攝香港時裝雜誌7月號的封面，媽媽琦琦在微博鼓勵她：「不愛打扮，不愛拍照的女孩，終於嘗試了她並不擅長的工作，well done. Love your beautiful smile.」任達華也有轉發照片並留言：「Welldone！love you baby！」

任晴佳登上時裝雜誌封面，成為時尚界新寵兒。（Cosmopolitan香港版7月號封面）

任晴佳作為時裝界未來潛力股，各時裝雜誌的邀約接踵而來，她近日又接拍了台灣著名時裝雜誌的拍攝。任晴佳在個人社交媒體貼上拍攝期間的幕後花絮照片，照片中的她穿着連身短裙、露出大長腿，目測身高接近一米八，引來網友紛紛稱羨：「星二代裡最有潛力的一個...」、「這大長腿，氣質很超模，希望你早日走上國際舞台，看好你哦！」、「趕緊去培訓，不要耽誤和浪費基因，未來超模非你莫屬！」媽媽琦琦也有留言：「安靜美麗的女孩，又是一個不一樣的你！真棒！」

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