任達華遇襲後返港接受第二次手術　老婆琦琦為安全起見才有此安排

任達華 (華哥) 昨日 (20日) 早上於內地中山出席活動時，遭狂徒用利刀刺傷腹部和右手4隻手指，當場鮮血直流，需即時前往醫院接受治療，並進行腹部手術。華哥於當地做完手術之後，即夜返港入院留醫，繼續接受治療。今早他由太太琦琦的陪伴下，進行了第二次的手術治療。華哥所屬公司英皇娛樂經理人霍汶希表示手術順利完成：「報告一下給各位，華哥今天情況，醫院為他做了一些跟進手術，使他康復得更好，手術很順利，現在華哥正在休息。」

華哥昨日已於中山的醫院做了一次手術。

而琦琦更親自向大家報平安：「我們家人會陪伴華哥一起加油，谢谢大家關心。」還發放了一張她和囡囡任晴佳，以及家人牽着華哥手的照片。據悉，今晨華哥要再做手術的原因，是因為他的右手四指傷勢嚴重，雖然他昨日已在中山的醫院進行了接駁手術，但琦琦依然十分擔心，一直放心不下，怕如果手指神經線接駁得不好，將來會影響到華哥的手指以及手腕活動能力，無論日常生活又或是拍戲都會受到阻礙。所以為了安全起見，琦琦就決定安排華哥今早再做手術，手術歷時約兩小時，過程順利，現時華哥需繼續留在ICU接受觀察。

華哥老婆琦琦以及囡囡和家人都會陪住佢。

華哥同老婆琦琦好恩愛。(琦琦ig圖片)

點擊下圖逐格睇返華哥遇襲經過，以及佢同佢老婆嘅靚相：