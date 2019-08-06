傳龔嘉欣有有錢男友撐腰　出入揸名貴跑車仲有助手服侍

TVB古裝劇《包青天再起風雲》正在熱播，有份參演的龔嘉欣（Katy）在劇中飾演被陳世美（黃子恆飾）狠心抛棄的秦香蓮，她七情上面的演繹令觀眾留下深刻印象。其實Katy近年演技備受肯定，不過人氣急升的同時，是非也隨之而來，先是傳出她與姚子羚閨密反面，早前拍攝新劇《大醬園》時被指經常耍大牌，之後又爆出她與女主角朱晨麗不和，連煞科宴都沒有出席。有傳Katy深得高層歡心，更有一位富貴男友，不止出入開名貴跑車，開工還有助手服侍！

龔嘉欣有份參演的《包青天再起風雲》正在熱播。（IG@kungkaty）

Katy早前在拍攝《大醬園》期間兩度因為過勞入院，有指是因為同劇演員經常請假影響進度，搞到Katy要連續開廠，沒有時間休息，最後體力不支入院。有傳這位經常請假的演員是朱晨麗，而Katy事後表示不想再談論，不想牽涉在是非當中。不過近日有報道指其實Katy不在意，反而希望拍完劇休息一排，全因想同富貴男友組織家庭。

Katy在拍攝《大醬園》期間兩度入院。（IG@kungkaty）

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據報道指Katy最近出入都揸百萬跑車，早前回電視城錄影《娛樂大家》時，就揸住一架車牌以「KB」開頭的跑車，更指「KB」是「Katy BB」的縮寫。有指Katy不止揸跑車出入，更有工作人員見過她開工有保姆車接送，拍劇更有助手照顧，待遇非常好，多得富貴男友帶挈。

有報道指Katy有一位富貴男友，出入揸名貴跑車。（IG@kungkaty）

Katy今年情人節在IG Post了一張收花相，唔知係咪男朋友送嘅呢？（IG@kungkaty）

其實Katy曾自爆有圈外追求者，今年情人節她在IG Post了一張攬住兩大束玫瑰花的相，未知是不是就是這位富貴男友送的呢？據知現年29歲的Katy，與男友拍拖後，就向身邊好友透露拍完劇要休息一段時間調理身體，並不想與朱晨麗爭做一姐，反而希望組織幸福家庭。

Katy現年29歲，想組織家庭都唔出奇！（IG@kungkaty）

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