S.H.E粉絲苦等18周年開騷公司指沒收過申請　Hebe：盡人事隨緣！

S.H.E去年10月與華研國際結束17年的合作關係後，各自成立經紀公司，但因S.H.E商標數華研所有，眼見9月11日就是S.H.E出道18周年，似乎合體遙遙無期，也苦了大批支持多年的粉絲，對此，華研國際今表示沒有收到合體相關的消息。

Ella 2號晚於網購平台演唱會開唱時，再被媒體問合體事宜，無奈回道：「不能只問我，也要問問老東家。」媒體詢問，華研國際表示：「華研國際沒有接到任何單位或個人申請合體事宜。」並指出6月29日金曲獎合體演出，是主辦單位文化部發函申請授權演唱歌曲及使用S.H.E商標，「藝人舉辦活動，不用商標、不唱歌，則與華研國際無直接關係」。

對此Selina及Ella表示：「以華研回應為主」，Hebe則說：「S.H.E合體是我們期待且重視的，單方面目前只能先盡人事後隨緣。」據圈內人士透露，S.H.E要公開合體，需要華研國際出據同意證明書，而當時的金曲獎是無酬演出，因此沒有一般商業演出會碰到的問題，且3人3家經紀公司，光是安排檔期就喬不攏，估計S.H.E今年要合體機會不大。

S.H.E 於6月29日的金曲獎合體演出（金曲獎影片截圖）

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