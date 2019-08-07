【十二傳說】蕭正楠不怕拍攝遇上靈異事件：應該冇鬼咁大膽

無綫電視劇集《十二傳說》正在熱播，懸疑題材深得觀眾喜愛使收視成績不裕，劇組於周三（7日）在游泳池舉行最後一次宣傳活動以回饋觀眾，作為男主角的蕭正楠說：「劇中有咁多好睇嘅女同事，希望觀眾大飽眼福！（男同事會騷肌？）無啦，我而家瘦到排骨咁，騷排骨咋⋯⋯」

《十二傳說》是日的宣傳活動在游泳池舉行，一眾演員濕身玩遊戲。（陳順禎攝）

蕭正楠對《十二傳說》中跟父親表露心跡的那場戲印象頗深刻，問到如何入戲，他說：「喺公司拍咗十幾年戲，好多場面大概都知點做，但其實每次都希望搵個突破點，今次係寫爸爸，我對爸爸又有特別懷念嘅感情，所以將（杜）燕歌哥幻想成爸爸就可以。」而那一場哭戲被網民大讚演技功力愈來愈好，他說：「做演員最緊要觀察多啲，自己成日喺廠拍戲，我覺得睇戲係一個好好嘅學習方式，越睇得多Database越多，到拍戲嘅時候撠住咗就可以用返出嚟。」問到蕭正楠喜歡什麼類型的電影，他就說：「我好濫㗎，咩都睇。尤其是地方，有時你冇機會去到個地方，但喺電影到睇到啲景，我覺得賺咗，所以我鍾意啲戲係多外景。」

蕭正楠喜歡看電影，並從中學習。（陳順禎攝）

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蕭正楠為了拍《十二傳說》更做了不少關於傳說的資料搜集，問到本人是否相信這些傳說，蕭正楠就話：「講到明係傳說，如果係真就變咗真事，所以我當故仔去聽，關於靈異方面我就唔係信到十足，唔排除會有，但UFO我就真係覺得有。」蕭正楠不怕拍攝時遇上靈異事件：「主要都係日頭，又有大班Crew！鏡頭就見到演員得一、兩個，營造到個氣氛好恐怖，但後面有幾十個Crew望住你，再猛都唔會衝出嚟嚇幾十個人，應該冇鬼咁大膽。」