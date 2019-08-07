【十二傳說】林夏薇去廢校拍戲：入到去寒寒地、睇回放又出現雪花

無綫電視劇集《十二傳說》正在熱播，懸疑題材深得觀眾喜愛使收視成績不裕，劇組於周三（7日）在游泳池舉行最後一次宣傳活動，作為女主角的林夏薇就將宣傳T-shirt的兩邊剪開，露出裡面的泳衣，展示小性感的一面；林夏薇日前更素顏拍片分享護膚心得以回饋觀眾：「我有睇留言，有啲觀眾對Doctor潘（角色名）嘅妝所用嘅化妝品好奇，咁我都有開心Share畀大家。」（如果收視更高一層樓？）剛好同劇演員歐瑞偉經過，林夏薇就推舉他穿泳褲，而歐瑞偉則毫不懼怕回應：「T-back！」現場氣氛十分歡樂。

林夏薇感恩觀眾喜歡電視劇《十二傳說》。（陳順禎攝）

林夏薇在拍攝《十二傳說》之前已經做了不少準備功課：「對於香港嘅傳說自己都幾有興趣，尤其是知道接呢套劇之後有去買好多書、上網睇，拍嘅過程睇劇本都好似 追緊一部小說咁。」問到在拍攝過程中有沒有遇上一些靈異事件，林夏薇說：「我哋之前去達德學校實境拍攝，嗰到已經荒廢咗好耐，入到去都寒寒地，拍完睇返回放嘅時候又出現雪花，呢啲要睇大家點樣去Feel。」

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問到林夏薇有沒有預先準備什麼去防止靈異事件發生，她就回應：「入去拍攝嘅時候劇組都會有拜神嘅儀式，以示尊重。」就個人而言，林夏薇說新年有求些平安的物品，為傍身物品之一。說到拍攝時是否感到害怕，她說：「冇話驚唔驚嘅，都係做嘢，快啲做好啲，順利完成就可以離開。」