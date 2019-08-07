【十二傳說】劉佩玥專拍靈異題材電視劇：可能監製們覺得我腳頭好

無綫電視劇集《十二傳說》正在熱播，懸疑題材收視成績不裕，劇組於周三（7日）在游泳池舉行最後一次宣傳活動，劉佩玥（Moon）感謝觀眾對電視劇的喜愛：「我之前有講過如果收視率有30點1就會著泳衣，其實我今日著咗！」相信觀眾並不收貨！Moon隨即順應民意表示：「我諗住下次就唔好吝嗇，會著啲靚啲嘅！」

劉佩玥是日把水著收在恤衫下，但承諾下次會真找數。（陳順禎攝）

劉佩玥雖然是基督徒，但是相信世界上有不同的存在：「你問我有冇魔鬼、鬼，我自己都覺得係有，世界上咩都有㗎啦，寧可信其有，不可信其無；但我覺得要敬鬼神而遠之，唔需要特別去搵其他存在，反而做好自己就唔驚佢搵你，冇做錯嘢就半夜敲門也不驚。Moon毫不懼怕看不見的存在：「我個人比較大膽，可能監製們覺得我腳頭幾好，《降魔的》、《殭》、《十二傳說》、《一屋老友記》，有少少靈異嘅題材都咁啱搵到我，應該真係腳頭好。」

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劉佩玥又稱即使自己遇上靈異事件也並不特別害怕：「可能我個人冇乜做錯、冇驚嘅點。我以前做空姐嗰陣，出到outport女仔好興Share room，好想同我一齊訓；同我熟嘅朋友會叫我同佢Check房，要我行個圈睇下有冇咩特別或者蛇蟲鼠蟻，因為我唔驚昆蟲。」看似天不怕地不怕，劉佩玥稱自己最怕的是自己的媽媽：「由細到大我最驚我媽，除咗佢之外我應該都冇乜嘢驚。」