「日本最慳家女孩」靠「慳」買三層樓　11蚊食全足日你做唔做到？

香港有很多人都想買樓「上車」，只不過這並不是一件易事，無非也是開源或節流，如果要節流，最典型的人物就是近來成了網上熱話，這位來自日本的女子，她被日本電視台評選為「日本最慳家女孩」，究竟她怎樣「慳家」，我們一起了解一下，看看可不可以在她身上找到一些啟發？

6年前，還是27歲的咲，已經成經「上車」置業。（網上圖片）

這女生名字叫咲，今年33歲，她從18歲那年就開始要立下決心要在34歲前，擁有三棟房子，然後退休。綜藝節目《幸福！貧窮女孩》節目組曾經在6年前訪問她，那時的她已經「慳」到街知巷聞。畢業後，她在一間房地產公司工作。6年前的那時，節目組講述過她的衣服全都是穿別人不要的，家具如時鐘和床都是從外邊撿回來的！她也有一本超過10年的帳本，記錄了她所有的收入和支出，嚴謹到連1円（約港幣7仙）也會記下。咲每天的在伙食方面的洗費也會控制在153円（約港幣11元）內，雪櫃裏的食材都是貼上了半價的特價標籤，約2元港幣的烏冬加點菜就是她的一餐，沒有碗就直接用鍋吃，她的人生格言是「沒有折扣的東西絕對不買！」在這樣的瘋狂省錢下，同時靠著貸款，她終於買了第一棟位於埼玉縣所澤市帶有車庫的房子，價值約1000萬円（約73萬元港幣），留一間房間自住，另外兩間租給別人。但是，如果在香港，這個價錢隨時連付首期也不夠。

連1円的支出和收入也在帳本上寫得清清楚楚。（網上圖片）

節目播出4年後，節目組再去訪問咲，看看她達成了願望沒有，這次她索性剪短自己的頭髮，拿去賣，真的有點誇張！這次，她又買了第二棟房子，是位於東京都小平市一棟有四房的屋子，用1800萬円（約港幣133萬）購入，當中又再把房放租，雖然有房租跟打工的收入，但當中絕大部份都要拿去還貸款和儲錢再買房子，所以其實她應該也不能鬆懈，繼續過省吃儉用的生活。

咲沒有碗，直接用鍋吃東西。（網上圖片）

直到今年5月，咲實現了她畢生的願望，買第三層樓，當時價值2700萬円（近港幣200萬），她已辭去了工作，主要倚靠收租收入，雖然她現在已是有錢人了，但節目組發現她的雪櫃裏面的，依然是烏冬……她終於用了15年時間買三層樓，她的這個奮鬥史吸引了微博網民熱烈的討論，他們意見不一，有人很佩服她，有人又指其實她這個「夢」要靠貸款，而且都是東京郊縣的房子，日本的人工也較高。有個網民就講自己朋友的故事，他每天貪別人小便宜，自己幾乎都不花錢，儲起人工，5年後，他終於靠自己儲的30萬和父母給的300萬買樓，說到底也是要靠父母的幫忙啊。

衣服也是穿別人給的。（網上圖片）

不過，咲的故事還未完，原來她的終極目標就是開一間貓貓咖啡廳去救助流貓，她付出了十多萬元去裝修，咖啡廳並不賺錢，但她不介意，因為她的格言是「把金錢和精力存起來，用在自己愛的事物上，我覺得這樣才是對自己負責」。這個故事，不知道大家又覺得夠不夠勵志呢？又會否願意過這樣「慳」的生活呢？

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