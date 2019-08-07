【大醬園】傳耍大牌引龔嘉欣不滿　朱晨麗隔空還撃：要炒作走遠點

TVB劇集《大醬園》自開拍以來就是非不斷，先是有朱晨麗因為拍攝導致中暑兼甩手骹，有指因為她要請假休息影響拍攝進度，引來同劇演員龔嘉欣（Katy）不滿，搞到她要連續開廠，沒有時間休息，更兩度因為過勞入院。對於兩人被爆出不和，事件更愈演愈烈，今日（7日）朱晨麗終於忍不住在微博開腔回應，更在文中寫道：「要炒作，走遠點！不送！謝謝！」，似乎動了真火！

朱晨麗和龔嘉欣合作拍攝劇集《大醬園》，但兩人被爆不和。（微博@rebecca朱晨麗）

Katy在拍攝《大醬園》期間兩度入院。（IG@kungkaty）

朱晨麗和Katy在拍攝劇集《大醬園》期間傳出不和，事緣Katy在私人Facebook發文：「個個都辛苦，唔好同我講邊個唔舒服，邊個踩得好甘，叫我幫幫手，我已經幫咗好多次，捱義氣咗幾次，咁我唔舒服，唔夠休息都一樣咁返工，我呢十幾年都係咁捱，怕辛苦就唔好做演員。」雖然沒有指名道姓，但就有指她的矛頭疑指向朱晨麗。對於兩人傳出不和，劇組流傳出兩個說法，一是指朱晨麗享有特權，經常遲到，曾以身體不適為由要求跳拍，但被Katy拒絕；另一版本就指Katy耍大牌發脾氣，要求劇組改通告。

Katy在Facebook發文投訴同劇演員，疑似將矛頭指向朱晨麗。（facebook截圖）

事隔多日，朱晨麗今日（7日）在微博對傳聞作出回應，她表示4個多月的拍攝過程非常辛苦，澄清自己在拍攝期間只是因為發燒中暑才向劇組請過一次亦是唯一一次假，同時表明自己深知吃得苦中苦方為人上人的道理，所以才一直不抱怨。但由於事件愈演愈烈，她終於開腔回應：「由於最近總被一次又一次的無辜抹黑，也令我明白一個道理，沉默不解釋，並不能夠平息事件～多餘的話也不想說了，只希望各種斷章取義的猜測或者抹黑，請不要跟我搭上邊好嗎？要炒作，走遠點！不送！謝謝！」

朱晨麗再與緋聞男友何廣沛合作拍劇，特別開心！（微博@rebecca朱晨麗）

就今次的不和傳聞，《香港01》曾向朱晨麗及Katy兩位當事人詢問，朱晨麗回覆表示：「純粹抒發感受，冇其他用意，多謝關心。」

點解傷成咁？（IG@rebecca_zhu）

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