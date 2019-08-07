《德魯納酒店》P.O傻更更風格殺出重圍　成韓劇綜藝節目搶手貨

韓國tvN電視劇《德魯納酒店》收視節節上升，8月4日播出的第8集《德魯納酒店》錄得9.131%收視，創下《德魯納酒店》開播以來最高收視紀錄。觀眾除了着緊主角IU和呂珍九的感情線發展，亦被飾演接待員池賢重的P.O深深吸引。《德魯納酒店》中，P.O不止「傻更更」，他多次出手幫助康美娜（飾演金宥娜），更令觀眾覺得他帥氣逼人！現實生活中，P.O充滿搞笑細胞，因而成為近年韓國綜藝節目搶手貨。

的第8集《德魯納酒店》錄得9.131%收視，創下開播以來最高收視紀錄。（《德魯納酒店》海報）

P.O飾演酒店接待員池賢重，在劇中頗為亮眼。（《德魯納酒店》劇照）

《德魯納酒店》P.O劇照

P.O是男團Block B成員，過往以Block B的Rapper身份為大眾所認知，不過真正讓P.O人氣急升的，就要數到去年參與金牌導演羅暎錫（暱稱：羅PD）執導，姜鎬童、李壽根、殷志源、安宰賢和WINNER成員宋旻浩主持的tvN綜藝節目《新西遊記》第五、六季，節目中P.O與相識十年的好友宋旻浩的鬼馬互動令觀眾爆笑，最令人印象深刻的是大玩「寂靜中的吶喊」時，P.O眼見宋旻浩未能猜出正確答案而大發雷霆，成為《新西遊記》其中一個經典場面，P.O更獲邀參與《新西遊記》外傳《姜食堂》第二、三季，可見其表現已獲羅PD和觀眾肯定！

P.O參與《新西遊記》第五、六季，與相識十年的好友宋旻浩的鬼馬互動令觀眾爆笑！（《新西遊記》第六季畫面）

因在《新西遊記》表現活躍，P.O更獲邀參與《新西遊記》外傳《姜食堂》第二、三季。（《姜食堂》照片）

睇下《新西遊記》入面嘅P.O有幾活躍！

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P.O落力參與綜藝節目之餘，亦有參演多部韓劇，自2017年首度參演SBS電視劇《愛情的溫度》後，P.O便密密接拍韓劇，包括尹恩惠主演的《心動警報》、宋慧喬和朴寶劍主演的《男朋友》，以及《德魯納酒店》，看來P.O已成為韓劇和綜藝界的搶手貨。

P.O除了是韓國綜藝新星，亦密密參演多部韓劇，包括宋慧喬和朴寶劍主演的《男朋友》。（《男朋友》劇照）

P.O拍咗邊幾套劇？