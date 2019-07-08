IU原來係《德魯納酒店》女主角不二人選　導演：冇佢就唔開拍！

韓國tvN新劇，金牌編劇洪氏姊妹新作《德魯納酒店》將於7月13日首播，今日（8/7）主角IU、呂珍九、Block B的P.O、gugudan的美娜等人現身《德魯納酒店》製作發布會，IU剪了空氣瀏海髮型，並以一身黑色連身長裙登場，盡展劇中酒店社長的威嚴，而《德魯納酒店》導演吳忠煥（音譯）更直言，IU是扮演《德魯納酒店》主角張滿月的不二人選。

tvN新劇《德魯納酒店》今日舉行製作發布會。（視覺中國）

IU以空氣瀏海髮型和傳媒見面。（視覺中國）

吳忠煥在製作發布會指出，當初與洪氏姊妹考慮女主角人選時，雙方同一時間想起IU，因為張滿月一角既華麗，又哀傷，而吳忠煥導演就在IU身上，感受到她華麗又孤僻的氣質，他更明言：「《德魯納酒店》劇本只給了IU，若IU不答應接拍，乾脆連劇也不要拍了！」最終，IU在導演多番說服下，決定接拍此劇。對於IU劇中表現，吳忠煥非常滿意，覺得當時選擇IU當主角的決定相當正確。

IU今次與呂珍九拍劇，究竟會產生甚麼化工反應呢？（視覺中國）

導演認為IU具華麗又孤僻的氣質，是《德魯納酒店》主角不二人選。（視覺中國）

《德魯納酒店》講述繁華的首爾市中心，有一間外觀古舊的「德魯納酒店」，而這間酒店只會向無法離開的靈魂們，展現其華麗的真面目。《德魯納酒店》將於香港時間7月13日晚上8時首播，而劇集播出後4小時，香港觀眾就可透過「黃Viu煲劇平台」收看，緊貼劇情發展。

《德魯納酒店》製作發布會新聞圖