【使徒行者3】傳林宣妤榮升女一　夥拍林峯被無綫力捧？　

今年3月，林峯在TVB的發布會上宣布開拍《使徒行者3》，事隔5個月，近日終於有消息指劇集會在8月正式開拍！除了《使徒行者》的主要演員林峯、苗僑偉、許詔雄將鐵定承繼之外，其它演員名單一律未有確實，加上第一集女主角佘詩曼已因檔期不能配合而推辭《使3》的演出，一眾觀眾對女主角都有極多猜測，先有李佳芯，後有蔡思貝。但最近又有報道指，《2017年國際中華小姐競選》亞軍林宣妤（Serene）被林峯欽點，成功跑出擔任女一。

林宣妤（右2）係《2017年國際中華小姐競選》亞軍。（資料圖片）

林宣妤默默上位

自從Serene於2018年加入無綫後，同年10月12月已入讀「藝員訓練班」，更火速連拍《她她她的少女時代》以及《極道怪咖》兩劇。其實在《2017年國際中華小姐競選》時，Serene已被視為大熱人選，更曾指她擁有每位藝人都渴望擁有的「觀眾臉」，將會是無綫力捧對象之一。雖然最後不敵余思霆只屈居亞軍，但無論氣質和外型亦絕不比余思霆輸蝕，競選時已有「吳千語+Angelababy」混合體之稱。

又真係有啲似喎，都係女神級！（Instagram@karena_ngs/serene_lsy/angelababyct）

林宣妤：「我係足沐店員工」

Serene接受《香港01》記者訪問時承認自己有份參演《使3》：「會同林峯有對手戲嘅！（咩角色？）係演一位中醫師，會係一間足沐店嘅員工！」記得《使徒行者》第一集的結局，釘姐（佘詩曼飾）開了一間足沐店，莫非Serene真的是取代釘姐做女主角？她笑言：「唔係女主角喇，不過而家就唔方便透露太多。不過我都做足功課，之前就去學咗一堂按摩。」Serene亦透露《使3》的拍攝工作將會在8月正式開始。至於女主角方面呢？Serene以不方便透露為由而拒絕公開，不過，她稱蔡思貝會是參與的演員之一。

林宣妤真係女神級：