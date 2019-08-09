【鞏仙】炎亞綸《鞏仙》處女古裝造型勁傷頭髮　防禿法寶放滿喼

台灣人氣男星炎亞綸首部古裝處女作《鞏仙》近日煞科，電影劇照造型曝光驚艷一眾Fans。他的扮相仙氣十足，為拍古裝他落足功夫，行李塞滿「養髮」利器防禿頭，也克服了吊威也的恐懼，最終意外受傷的地方卻很獵奇。

他說：「很多人都嚇我，說戴古裝的頭套會禿頭。」行前他做好完善「防禿」措施，行李箱裡單是去除頭套的黃膠專業洗頭水、生髮水、深層頭皮清潔、軟化頭皮劑、藥用生髮水等，瓶瓶罐罐就佔了一大半，炎亞綸也笑稱每天拍完戲，花最多時間就是在清潔與養髮。

炎亞綸在電影《鞏仙》中，談到長髮飄飄的造型，他說：「長髮的困擾就是吃頭髮、吃頭髮還是吃頭髮，終於體會到女生的辛苦，頭髮吃到飽，臉也好癢！在此為全世界廣大的女性獻上十二萬分的敬意！」但這頭長髮卻意外讓他回春，他打趣：「（戴頭套）有媽媽綁太緊的感覺，所以也滿好的，順便把皮拉一拉。」

過去他拍台劇《終極》系列就有多次吊威也的經驗，笑稱「小小綸」已練就金剛不壞之身，但古裝扮相還是讓他吃足苦頭。他透露：「第一次演古裝，打戲變得很難，古裝袍子很重！有場竹林裡下雨的戲，四件袍子浸完水10公斤，加上鏡頭又要拿真劍，舉10秒鐘手就開始抖了，很耗體力。」尤其有場戲他跌倒後要立即站起，結果不小心踩到袍子，直接扭傷了腳指公。

回到台灣不到兩星期，炎亞綸接下來又得飛海南島演出喜劇電影，談到新專輯的進度？炎亞綸表示：「弄好就會出了！目前進度還滿完整的，樣子都出來了，方向也很清楚。」並透露這也是第一次「曲」全創作的作品，半年來過着想到旋律就用手機錄下的生活，他說：「我盡量跟自己講，保持喜歡音樂的心去做，而不是討好市場。」新專輯預計年底前有望推出。

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