古力娜扎新劇收視低迷貼文疑串網友　激嬲網友：追劇才是沒眼光

有「新疆維納斯」之稱的古力娜扎近一年來少推出影視作品，近日終於播出由她同楊爍主演的時裝劇《歸還世界給你》，沒想到開播至今收視一直仆倒，話題度亦都不太理想，存在感非常低。未知古力娜扎是否因此而非常積極在個人社交網站宣傳，不過近日配上一段文字抒發心情的她，疑話中有話令廣大網友嬲嬲豬，紛紛表示冇欲望去追睇劇集。

古力娜扎新劇收視一直仆倒。（《歸還世界給你》微博圖片）

事隔一年多推出新劇《歸還世界給你》的古力娜扎，理應會令電視友很期待，未知是否同男主角楊爍的CP感不足，令許多人不願追睇落去。另外一個好大原因，亦是剛好該劇遇上李現﹑楊紫主演的《親愛的熱愛的》（暑期檔最受歡迎劇集），令大家紛紛忽略了《歸還世界給你》，所以最後導致該劇存在感十分低，而且收視一直低迷更是搖擺不定。

眼見新劇播出身為女主角的古力娜扎亦不停在個人社交網站為劇集宣傳，近日就在個人平台上上貼一則《歸還世界給你》的短視頻，並配上文字說道：「不追劇是你沒眼光」旁邊還貼上超級可愛Emoji。但不少網友就認為她是話中有話，搞到大家嬲嬲豬指罵絕不追劇：「我真的追了才是沒眼光」﹑「沒有看下去的慾望」…...揚言只要有她演出的作品都罷睇。

古力娜扎上貼配文令網友不滿。（《歸還世界給你》微博圖片）

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但另一邊廂有網友就力撐古力娜扎，認為她只是用劇中霸道人設的口吻開玩笑而已，勸大家不必故意曲解她的意思，網友紛紛留言：「只是句玩笑話」﹑「不懂這個梗真的傻」﹑「有些人太敏感了吧」…...請大家不要過分認真。