利君雅傳因「太寸」禁採訪警方記招　工會：相關同事沒受任何壓力

反對《逃犯條例》修訂的爭議依然持續，不少市民對政府官員、警方的處理手法提出質疑，而一眾記者亦代表市民，在各大記者會向有關人士提出質詢，當中港台節目《視點31》主持利君雅（Nabela Qoser）便因為敢於連番向行政長官等高官追問，獲得「良心記者」、「新聞女神」之稱。她日前更因為警方在記者會上拒答最後一條問題，而直斥對方「冇口齒」，為不少市民一吐烏氣。

現職香港電台助理節目主任的利君雅，早前在記者會「爆Seed」質問特首林鄭月娥，獲得不少市民讚好，也惹來不少反對聲音。（電視畫面）

工會發聲明：本台記者採訪無被阻撓

不過，近日便有傳言指利君雅風頭太勁，又有人不滿她「沒有禮貌」、「寸嘴守出位」，所以被禁止參加警方在每日4點舉行的記者會，而事實上利君雅亦沒有在今日（8/8）舉行的記者會露面。對此，香港電台節目製作人員工會今晚在其Facebook專頁發表聲明，間接指利君雅未受港台或警方施壓：「近日坊間流傳，有本台記者被針對，不獲安排採訪警方記者會。本會已向相關同事查詢，證實該安排並無受港台或警方壓力。本台記者及攝影師採訪記者會，亦無被阻撓。本會會密切留意跟進。」又感謝市民關注港台記者的工作情況。

香港電台節目製作人員工會今晚聲明。（Facebook/@香港電台節目製作人員工會）