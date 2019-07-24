【元朗黑夜】瘋傳利君雅遭高層照肺後再解僱　節目專頁發文回應

周日 (21日) 晚元朗西鐵站的市民遭到大批白衫人手持木棍、籐條、甚至鐵通等暴打，被白衫人無差別地攻擊，期間有市民多次打999報警，卻打不通又或是遭到cut線，即使成功通電，但警察卻在接報逾半小時後才到場，令人質疑到底警察是否有盡到保護市民的職責？特首林鄭月娥前日(22日) 就與一眾司局長和警務處處長盧偉聰會見傳媒，回應有市民包圍及破壞中聯辦、以及元朗黑夜事件。

利君雅當日對林鄭提問成為焦點。(影片截圖)

現任港台節目《視點31》主持利君雅就問特首：「過往零晨4點你都可以出嚟見市民，尋晚成晚你去咗邊呢？」、「噚晚係咪官警黑合演嘅大龍鳳？」等問題，其一針見血的提問成為了焦點。利君雅更於台下高呼：「你哋唔好咁啦，講人話啦！」令網民激讚她為良心記者，封她為新聞女神。

「原班人馬」四字即表示利君雅有得留低。(香港電台《視點31》fb圖片)

可是，昨日網上就瘋傳利君雅於昨日黃昏被港台高層召見，甚至傳出她被解僱的消息，有討論區開post講到似層層，有人留言表示：「利君雅今日上咗大房照肺，封解僱信已經印好，欠幾個大老細簽名」，她會被「炒魷」的消息甚囂塵上。不過原來只是誤傳。昨晚港台8時播放的《視點31》入面就見到利君雅如常與拍檔彭德章一起主持。而該節目的Facebook專頁於節目提要的最後一段，就寫住：「P.S :《視點31》今集又完成！全組同事忙咗幾日，但得到大家支持，辛苦都值得！下星期二晚原班人馬又要繼續做！」 原班人馬即表明了利君雅有得留低啦。

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