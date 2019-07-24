利君雅主持都冇乜人睇？盤點10大香港電台節目　《視點31》排第8

香港電台（Radio Television Hong Kong），簡稱港台、RTHK，喺香港廣播史上首家廣播機構，同時都係香港唯一嘅公共廣播機構同最具公信力嘅電子傳媒。港台作為一家公營經構，但係佢哋一直致力製作各種多媒體節目，提供資訊、教育同娛樂，報導本地同國際時事，真係維護咗香港嘅核心價值，即係多元文化發展，提供自由表達意見嘅平台。時代越係混亂，我哋就越需要持平、公正嘅媒體，發揮佢哋教育、監督嘅權力。港台為人民發聲，正係佢近年越嚟越受香港人愛戴嘅原因。今日DailyView就用網路大數據話俾大家知，到底港台咁多節目，邊10個喺網上最多人傾喇！

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十、《五夜講場》——咩都有偈傾

香港電台「五夜講場」系列，由第一季2017年起，直到2019年第三季，五個節目一向深受香港文藝青年歡迎。「五夜講場」系列嘅節目相當多元，逢星期一至五晚播放嘅清談節目，2019年嘅節目包括有哲學、文學、歷史、社會學科同科學。唔好以為清談節目齋talk就好悶好無聊，呢個節目賣嘅就係口才，主持通俗貼地咁普及知識，集集都請嚟唔同嘅專業人馬，針對各種議題火拼，連黃秋生都上過去講哲學，相當唔簡單。

黃秋生亦曾經為《五夜講場》擔任嘉賓。（《五夜講場》截圖）

九、《精靈一點》——城市人要保養

喺香港呢個文明嘅都會，已經唔會有咩人會餓親凍親，大家都活在貧窮線上，即係仲生存到唔會死咁囉。文明人，最多就係文明病。有邊個香港人唔係日日低頭對住手機，抬頭就望住電腦？滑得手機多，手指關節好快勞損。望得電腦多，肩膀好快會唔舒服。港台節目「精靈一點」就相當貼心，每集時間都講解醫學，請嚟專業人士，針對各種身體嘅都市病，教教我哋平時點樣保養，減輕身體痛楚，唔怪得咁受大家歡迎。

《精靈一點》請嚟專業人士講解醫學。（香港電台）

八、《視點31》——我愛利君雅

利君雅，近日因為佢為人民發問，成為咗新一代嘅新聞女神。大家又有冇留意，而家港台節目《視點31》嘅主持就係佢同另一位拍檔彭德章，呢個節目短短25分鐘，但就分開咗四節，每集都講香港時事嘅四個議題。

利君雅亦有份主持《視點31》。（《視點31》節目截圖）

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+ 3 + 2

佢哋唔單止會做好詳盡嘅報導，亦都會有人物專訪，仲包埋唔同持分者角度嘅發言。好似最新7月23號嘅《視點31》就請咗何君堯、朱凱廸就元朗黑幫無差別恐怖襲擊對談，火花四濺，何生仲拍枱走人，相當激動。

▼▼▼何君堯拍枱走人逐格睇▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

七、《星期六問責》——人民問責制

香港政府推出「問責制」已經相當多年，問責問責，問咗咁多年，的確都有唔少官員因為咁而下台。呢個節目嘅名明顯來自於此，每個星期六都針對香港最近嘅時事問題，請咗兩至三位唔同立場嘅人物，不斷咁發問，打爛沙盤問到篤。好似7月20號最新一集，就針對《反修例示威》請嚟立法會議員范國威、葛珮帆兩位，一邊係香港本土優先，另一邊係民建聯，兩位就住香港大事發表意見，邊個要負最大責任？

7月20號的《星期六問責》請到范國威、葛珮帆擔任嘉賓。（《星期六問責》節目截圖）

六、《警訊》——我細細個已經睇

香港港台節目《警訊》，每集都講解唔同嘅香港常見犯罪手法，好似寶藥黨咁，犯罪者向婦孺落手，話有值錢嘅藥要低價出售，幫佢哋買藥材，一定有得賺。《警訊》長期以嚟提醒香港市民唔好俾犯人乘虛而入，惡意欺騙，真係令罪案率降低好多。呢個節目最受歡迎之處，緊係佢哋唔係照本宣科，只係講解法例，而係有娛樂性嘅故事。其中最受網民關注嘅，緊係「心型鎖」宅男喇！

「心型鎖」宅男成為網民關注的焦點。（《警訊》節目截圖）

五、《頭條新聞》——諷刺時事超高質

《頭條新聞》一向係港台節目嘅招牌政治時事節目，歷史相當悠久，喺1989年4月4號播放第一集，一直斷斷續續做到今時今日，唔少Fans都話呢個節目代表咗新聞自由、編採自主。「我們深信，言論自由是香港的基石，我們承諾會繼續站在香港人一邊，講良心話，這是《頭條新聞》的核心價值。」港台呢個介紹，真係實至名歸，唔怪得近日「反逃犯條例」事件，《頭條新聞》次次一出都受網民激讚喇！

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四、《日常8點半》——日日唔同主題

港台節目《日常8點半》，前身係《自在8點半》，逢星期一至五，八點半，都會播放同香港有關內容，可謂集合旅遊、親子、教育、健康、消閒、飲食同民生等熱門話題嘅雜誌式節目。星期一講民生、旅遊，星期二講民生、親子與教育，星期三講民生、健康，星期四講民生、消閒，星期五講民生、飲食。近日香港書展開幕，可謂一年一度嘅文化盛事，節目就訪問咗科幻作家李偉才，介紹書展詳情，大家要去記得睇喇。

「港台31」不少節目都有大家熟悉的面孔，好像伍家謙就是其中之一。（《日常8點半》節目截圖）

三、《議事論事》——溫和講香港政治

港台節目《議事論事》相對《頭條新聞》作風較溫和，節目風格亦都比較正經，節目除咗會針對香港最近時事、政治事件報導、訪問，仲有其他環節，好似目前嘅常駐主持就有前立法會主席曾鈺成〈論政〉，同前公民黨主席余若薇〈見薇知著〉交替播出。佢哋學問好，雖然立場唔同，但不論邊個陣營，都係受到香港人所尊重嘅。持平、中立，包容各種講法嘅言論自由平台，正係香港嘅核心文化，議事論事，做香港人。

前立法會主席曾鈺成亦是《議事論事》主持之一。（《議事論事》節目截圖）

二、《城市論壇》——港台收視之冠

香港議政節目，《城市論壇》一定係最出名，亦都係最公平開放嘅平台。既然話係論壇，緊係要喺公眾地方舉行，先夠開放，先可以俾大家參加。目前每逢週日，《城市論壇》都會喺銅鑼灣維多利亞公園內舉行，透過電視同電台直播，俾各位唔喺現場香港人嘅睇。節目除咗會請唔同議題唔同立場嘅代表人物，亦都會請各間中學嘅中學生到場發表意見，成為咗唔少學生嘅政治啟蒙，真正做到教育公民責任嘅效果，相當有教育意義。

《城市論壇》成不少香港學生嘅政治啟蒙節目。（《城市論壇》節目截圖）

一、《鏗鏘集》——最長壽新聞紀錄節目

港台節目《鏗鏘集》，喺近日香港自6月9號嘅「反逃犯條例」事件，已經播出過《讓聲音看得見》，詳盡咁講返逃犯條例事件嘅始末。到《這年初夏》，訪問幾位只係讀緊中學但堅持抗爭，為香港發聲嘅年輕人；而7月22號最新播出《612/721的傷口》，專訪兩次警民衝突中槍、受傷同流向嘅香港抗爭者，傷痕既係留喺身體，亦都留喺心入面。香港人，香港咁多傷口，前路依然漫漫，仲有幾多血要流？香港，只能靠香港人。（《鏗鏘集》節目截圖）

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年07月15日至2019年07月16日。網路大數據系統觀測港澳地區上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、Instagram及各大討論區、BLOG等，針對討論『香港電台電視節目』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文分析之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

香港電台，高質代表。（DailyView網路溫度計）

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