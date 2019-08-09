網爆楊千嬅丁子高加盟《妻子的浪漫旅行》　網友：她是不是港獨？

內地真人騷《妻子的浪漫旅行》是一檔以夫妻隔空對話為模式，讓妻子們踏上浪漫旅行，丈夫則留守攝影棚內，遠程觀察妻子，了解對方生活中的另一面的節目。 日前，網絡上曝光該節目的第三季嘉賓，分別是趙麗穎、馮紹峰夫婦，楊千嬅、丁子高夫婦、陳嘉樺（Ella）、賴斯翔夫婦，以及孫怡、董子健夫婦，暫定10月錄製，並於第四季度播出。

微博曝光《妻子的浪漫旅行》第三季明星陣容同錄製、播出時間。（微博截圖）

點擊下圖睇四隊明星夫婦：

這個陣容的四個家庭人氣非常高，涵蓋70後、80後、90後的夫婦組合，令很多網友大感興奮，紛紛表示非常期待，當中千嬅夫婦的呼聲非常高。但也有少量網友稱千嬅是「港獨」，Ella是「台獨」，直言「主辦方想砸自己的招牌」。

很多網友都非常期待千嬅參加。（微博截圖）

少量網友認為千嬅是「港獨」，Ella是「台獨」。（微博截圖）

《妻子的浪漫旅行》於2018年播出第一季之後引起很大迴響，由謝娜和張杰、應采兒和陳小春、穎兒和付辛博、程莉莎和郭曉東擔任固定嘉賓，四對夫妻各具代表性，令觀眾感受到強烈的代入感，所以節目火速開拍第二季，邀請人氣極高的袁詠儀夫婦，以及國際巨星章子怡與老公汪峰，還有因《延禧攻略》「順嬪」一角翻紅的張嘉倪與老公買超等，陣容強大。

不知道第三季這個明星陣容會不會實現呢？