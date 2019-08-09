【港姐2019】姚羽嘉用一年搣甩肥腫　原來靠呢種運動：日做兩個鐘

《2019香港小姐競選》入圍佳麗有15位之多，矚目的除有大熱門黃嘉雯（Carmaney）、蔡嘉欣（Kayan）兩位外，其實178cm高的楊詠彤（Katy）以及19歲的古佩玲（Kelly）亦被睇好！睇勻15位參選佳麗，大家可能會發覺身材最突出的姚羽嘉（Nicole）有種似曾相識的感覺⋯

2018年的姚羽嘉，因為演出需要而增磅，身形亦比較上「豐富」。（資料圖片）

姚羽嘉（Nicole）在上年曾在「香港小姐競選」中亮相。不過嚴格上來說，她只能勉強算是參加，皆因她上年未能成功晉身入圍，更因上年的初次面試而被網友嘲笑她身形「脹爆」。不過，在「港姐泳裝會見傳媒」環節，她以一身Fit爆身形出現，可算令人大跌眼鏡。她接受《香港01》訪問時回答：「我跳舞比較多，我一日會跳好耐，大約兩三個鐘。如果唔攰，跳完都會去跑吓步。」她透露大約在3-5月，每個月都保持著這個生活習慣去鍛鍊身形。



【港姐2018】鷲哥提名都要退選 「章子怡師妹」姚羽嘉係有錢千金



【港姐2019】「章子怡師妹」姚羽嘉再度參選 成功殺入複試

今年修身之後的姚羽嘉非常之Fit。（葉志明攝）

這一年來，覺得自己有甚麼不同？她說：「思想上，舊年參選時都唔知要做咩，冇咩準備，今年心理上就有準備，睇到啲相影得唔好，亦唔會因為啲相唔好睇就會唔開心。」有沒有留意網民對自己的負評？「我睇呢啲就比較少，但係會諗自己今年係咪成熟咗呢？反而見到佢哋咁樣講我，反而會想再做得好啲，希望呢次會做得比上次好。我參選就已經有準備人哋點樣講我，如果我唔夠好，就盡力做好啲。」如果有人負評妳「唔靚」呢？她笑說：「呢個真係唔會（唔開心），因為每個人鍾意嘅都唔同。」