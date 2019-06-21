網紅集體直播無開濾鏡　驚現真面目嚇壞網友：簡直係照妖鏡！

20歲內地人氣網紅「韓安冉」，16歲時參加真人騷《變形計之青春作伴》而成名，當時年紀小小的她，已是整容老手。她日前跟老公「小豬」補辦婚禮，邀請了大批網紅朋友出席，在婚前的單身派對上還特別開了直播，沒想到平日在社交平台上美若天仙的網紅們，現出本來真面目，嚇壞一眾網友，直呼這場直播猶如「照妖鏡」。

內地網紅韓安冉結婚，邀請了一眾網紅擔當姊妹團。（韓安冉微博圖片）

韓安冉在舉辦婚禮前一天開了一場單身派對，邀請許多網紅好友參加。由於這些派對由廠商贊助，所以也開了直播讓粉絲一起觀看，當天出席的網紅幾乎都有上台祝福一對新人。這些網紅平日直播都有開啟強勁的濾鏡，有自動瘦身、放大眼睛和削臉效果，但這次直播完全沒有任何濾鏡，這些網紅們直接以真面目示人，由於他們與平日在社交網站上的樣子大相逕庭，令一眾網友甚為震驚。

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不過其實除了其他網紅，韓安冉和老公小豬的樣子也跟平日直播不一樣，小豬本身更有「翻版陳偉霆」之稱，而現實中的他，卻比平日的照片大了兩三個碼。韓安冉在直播透露了這些網紅朋友，有近千萬粉絲，年收入也近千萬。網友看罷這場直播，直呼「簡直是大型網紅詐騙現場」、「這根本是照妖鏡」「天啊！裡面有我喜歡的網紅，現在幻想破滅了」。

韓安冉和老公在自己微博帳號的圖片，明顯有P過圖。（韓安冉微博圖片）

欣賞一下網紅們強勁的 P 圖能力：