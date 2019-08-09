【口水多過浪花】任達華上Do姐電台節目　滿面笑容正式復工？

任達華上個月20日在中山出席活動時，被狂徒用刀刺傷腰間和腹部，引發各界關注。而華哥太太琦琦日前出席美妝活動時，就透露華哥目前留在家中休養，正在康復階段。今日（9日）鄭裕玲（Do姐）在IG Post了3張相，原來是請來華哥及梁詠琪（Gigi）擔任主持的電台節目《口水多過浪花》擔任嘉賓，不少網民都十分激動，歡迎華哥正式復工！

鄭裕玲（Do姐）今日（9日）在IG Post了與任達華及梁詠琪的合照，不少網民以為華哥正式復工。（IG@do_do_cheng）

華哥與Gigi合作拍攝的電影《小Q》即將在香港正式上映，但因為華哥上個月遇襲，仍在康復階段的他無法出席宣傳活動。不過見到Do姐Post的相中，華哥笑容滿面、精神奕奕，心情似乎不錯，手上也沒有包紥，因而有不少網民喜見他已經康復。但其實華哥目前仍在休養，節目是在他受傷前錄製，看來大家只是空歡喜一場。

任達華上個月20日在中山出席活動時，突然遭狂徒衝上台用刀刺傷腰間和腹部。（網上圖片）

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Do姐在節目中透露當日的節目是在華哥受傷前一日錄製：「我哋係錄咗音先，第二日華哥上內地做商演，因而出咗意外，所以大家唔好誤會以為我哋冇問候佢，佢一出院就嚟接受訪問呀。唔係嘅，係掉轉嘅。因為時間嘅關係，要配合佢哋咁忙嘅Schedule（行程），所以有一日就嚟我哋度錄音。而家我見佢都好得七七八八啦，好勇呀任達華，好冷靜呀。」

華哥攬實Do姐，笑容滿面，手上亦沒有包紥，原來節目是在他受傷前錄製。（IG@do_do_cheng）

Do姐與華哥相識多年，一向私交甚篤，今次在節目中重聚自然非常開心。Do姐更大爆當年與華哥到英國工作的經歷，他們與其他幾位藝人獲邀到當地工作，華哥與眾人工作後到Disco玩，而Do姐就選擇獨自去聽音樂劇，沒想到回到酒店後發現房間一片混亂，護照及錢財都不翼而飛，但當時華哥的反應，就被Do姐怪責不懂憐香惜玉：「佢第一句說話就係『我即刻返房睇下我間房有冇事先』，幾唔憐香惜玉呀，你個衰公！」

雖然Do姐指責華哥不夠憐香惜玉，但其實她很關心對方，更祝華哥早日康復。（YouTube影片截圖）

不過華哥就辯稱他是為大局着想，因為通常大家都將護照交給華哥保管：「我都係為佢好，想睇下有冇Copy（副本）擺喺我度，但原來連Copy都冇。佢哋所有嘢都擺喺我度，換言之我哋有Passport，佢自己就冇喇。」最後大隊按原定計劃返港，獨留Do姐一人在英國，陰公豬！雖然Do姐口口聲聲話華哥的不是，但其實她都好關心對方，更祝華哥早日康復！

華哥在遇襲後亦有在微博Post相報平安。（微博@任達華）