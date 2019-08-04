【小Q】任達華曾NG達48次破紀錄　讚狗狗演技好：影后應該係佢！

任達華、楊采妮日前接受香港開電視《娛樂頭條 E-news Headline》主播馬梓軒（William）專訪，分享與狗狗一同拍攝電影《小Q》點滴。戲中華哥因失明而封閉自己，他表示角色性格與現實剛好相反：「我不嬲都好正能量，跌低咗會問自己點解會咁，然後自行解決困難！當然有時同朋友傾計都好緊要，只要有愛，世上所有嘢都能夠解決！」

華哥話自己一向充滿正能量！

拍戲遷就狗狗 任達華NG達48次破紀錄

華哥與導盲犬布丁因拍戲而建立了深厚感情，但同時令他創下48次NG紀錄，華哥笑言：「破咗人生紀錄！因為永遠係我哋同機器遷就狗狗，佢地唔知道鏡頭喺邊，點樣走位！不過佢始終係一隻動物，出年金像獎，我覺得影后應該係佢！」此時Charlie也異口同聲，表示會提名狗狗角逐明年金像影后。

Charlie同華哥異口同聲讚狗狗演技好啵。

Charlie除了享受幕前演出，亦曾擔任導演。被問到假如將來再執導演筒拍戲，並由華哥主演，Charlie會拍什麼題材呢？她表示：「有時聽到大家問華哥仲想演咩角色，我心諗佢真係演過太多角色，但我成日覺得華哥係可以喺野外生活嘅人，係一個Survivor！例如拍佢突然去到荒島，然後用各種方法掙扎求存，相信呢類題材由華哥演嘅話，應該會幾好睇！」

Charlie話想拍華哥流落荒島。

Charlie又稱希望能多接拍電影，但現時仍要花多點時間照顧一對小孖寶，而被問到老公、兩個兒子以及兩隻愛犬在她心中的排位，Charlie表示：「唔好逼我排啦！佢哋喺我心目中係同一線，因為佢地都係家人，缺一不可！」