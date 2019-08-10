余香凝希臘遇持刀狂途險死：唔想客死異鄉！

余香凝（Jennifer）周五（9日）出席運動品牌活動，她分享最近正努力做運動：「我終於的起心肝，減咗肥一年，從上年《逆流大叔》去紐約宣傳開始我就食得好開心，芝士、漢堡、Pizza，到最近去希臘旅行又食得好開心，最後係肥到131磅！之後就同自己講唔可以再咁肥落去，返到嚟就食得好清，又不斷跑步，而家已經跌到122､123磅，目標係119磅。」

到達目標的119磅後，余香凝一星期就會讓自己放肆一餐、毫無保留地吃。（陳順禎攝）

余香凝喜歡夜晚去運動場聽著自己的歌跑步，一邊跑一邊唱：「練氣同減肥一舉兩得，因為我唔夠氣就唱得好難聽，所以覺得Joey（容祖兒）好犀利，可以一邊跳舞一邊唱歌。」余香凝主要透過跑步、做Gym、游泳來減磅；在飲食方面，她說：「戒澱粉質、食菜、蛋、堅果，如果約朋友出街食飯就食魚或者雞；驚減磅唔夠營養，就會食維他命同益生菌。」

余香凝一直都有在作歌，雖然今年未必會出，但都會一直唱歌。（陳順禎攝）

余香凝早前與家人去希臘旅行期間，遇上一件驚心動魄的事：「我哋要搭五個鐘火車去一個景點，去到第二站火車走廊就有個人去到瘋狂狀態，我見到佢好似拎住把刀跑過咗，好彩我哋坐包廂就即刻關門。可能我自己拍戲，一秒就諗到好多情節，直到後來有人制服佢。」以前常把人終須一死掛在嘴邊，經過這件事，余香凝才發現自己其實很怕死：「唔想客死異鄉，我仲有好多嘢未做、好多戲未拍！」