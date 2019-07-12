余香凝余潔滢希臘遊同陽光玩遊戲　水著大騷40吋逆天長腿

余媽媽、余香凝（Jennifer）、余潔滢（Zoe）三母女去了希臘慶生。（IG圖片 / zoe_yuying）

娛樂圈的定律就多靚女，但靚女姊妹檔就真的不多。余香凝（Jennifer）、余潔滢（Zoe）兩位姊妹花自入行起就受到不少傳媒、粉絲關注，屬同一間公司的她們更時常「拍住上」出席品牌活動齊齊工作。適逢7月初是余香凝以及余媽媽的生日，三母女就決定一起放假到希臘旅行。旅程上天公造美，陽光普照，3位更換上清涼裝束到處遊覽。當然，同是模型兒都穿上超短熱褲，大騷修長美腿的余香凝、余潔滢是一大看點，但余媽媽亦毫不輸蝕。戴上墨鏡、穿着碎花吊帶裙的她，甚有少女味，站在兩位囡囡身旁簡直就如三姊妹一樣。

余香凝（圖右）同余潔滢（圖左）曬到面紅紅，仲明顯曬黑咗。（IG圖片 / jenniferyuuu / zoe_yuying）

看點除了余媽媽，余香凝、余潔滢兩位囡囡亦十分「識做」，在今日她們更向網民派發福利。余香凝穿上白色一件頭泳衣坐在沙灘椅上，大騷一雙修長美腿，而妹妹Zoe則選擇天藍色的兩件頭泳衣水着。Jennifer還說笑，游水做運動是因為想減少罪惡感。「朋友話希臘野未必食得慣，唔洗驚肥，但係我真係太鍾意食嘢，無嘢會食唔慣。唯有同自己講每一日都要游水！做少少運動！個心會好過啲。」

成輯相都好靚！