廖子妤遊巴黎有「艷遇」：可能喺外國就會放鬆啲！

廖子妤（Fish）周五（9日）出席運動品牌活動。提到運動習慣，她坦言本身的確少做運動：因為我身體比較孱弱，跑兩步又會容易屈親隻腳，所以我鍾意行路多啲。」她又指無論是去旅行，還是在香港，即使有車坐，她都寧願走路：「可以睇建築物、香港而家嘅環境，因為行路可以發現更多平時坐車留意唔到嘅風景或者人，我哋做呢行最緊要就係觀察人。」

廖子妤笑稱自己習慣遲到，總是需要跑住到目的地，所以一雙好的運動鞋很重要。（陳順禎攝）

說到喜歡觀察人，廖子妤坦言看似有精神問題的途人最吸引她視線：「即刻明顯可以觀察到佢同我哋有啲唔同、會自言自語嘅人，我就會跟住佢哋，覺得佢哋係有啲訊息想同人表達。我會搵一個特定嘅目標去跟，但我又好怕被佢（目標人物）發現，最耐跟過一個鐘！」人們普遍走在街上看到有人自言自語，大多都會選擇避開，但廖子妤則選擇了解：「城市人其實都好常用社交媒體去自言自語，而社交媒體係有廣泛嘅對象；而佢哋係冇對象，只不過平台係喺條街到，其實性質上差唔多。」

廖子妤自問很怕悶，所以並不太喜歡齋跑步。（陳順禎攝）

廖子妤早前受邀到巴黎出席品牌活動，就遇上一段「艷遇」，她被誤以為是日本人：「有人走過嚟搭訕，因為平時喺香港都唔會有人搭訕，或者我感覺到有人想搭訕，我就會預先拒絕，可能喺外國就會放鬆啲，所以就同佢傾咗陣，佢都幾Gentleman嘅。」但這段奇緣最後卻沒有發展下去，因為她沒有留下聯絡方式予對方。

廖子妤出席運動品牌活動，以Sport Bra造型示人，展示青春性感。（陳順禎攝）