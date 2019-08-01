【MGMA】TWICE紅地氈遇蚊蟲嚇到彈起　Mina返抵韓國憔悴落淚

韓國音樂頒獎禮「M2 X Genie Music Awards」（簡稱MGMA）今日（1/8）假首爾高尺天空巨蛋隆重舉行，頒獎禮開始前，多個偶像歌手、演員、模特兒等齊齊現身紅地氈，包括TWICE、MAMAMOO、請夏、ITZY、AB6IX、EXID的率智、Apink的普美、宇宙少女、金在奐、PENTAGON、TXT、具惠善、韓惠珍等等。

韓國音樂頒獎禮「MGMA」今日舉行，多個組合和歌手均有出席，包括MAMAMOO。（「MGMA」畫面）

部分現身MGMA紅地氈藝人

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今次紅地氈發生了一段小插曲，TWICE在紅地氈接受訪問時，突然出現蚊蟲，Momo立刻向娜璉求助，其他人看到蚊蟲也嚇得花容失色，最後由多賢趕走蚊蟲，TWICE眾人才平靜下來，隊長志效不禁笑言：「大家等待我們，連蚊蟲也來了。」令眾人哭笑不得。

接受訪問前，TWICE如常企定定影靚相。（「MGMA」畫面）

TWICE接受訪開期間，現場突然出現蚊蟲，嚇得眾人花容失色。（「MGMA」畫面）

睇下TWICE嚇到花容失色

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另一方面，因健康問題暫時停工，在家鄉日本大阪休養的成員Mina今日下午抵達韓國，雖然Mina戴上漁夫帽，遮住大半張臉容，仍看得出Mina非常憔悴，期間更低頭流淚，似乎仍未恢復狀態。所屬公司JYP娛樂表示，Mina返抵韓國沒有特別理由，或是參與TWICE行程，而Mina恢復健康前，很難參與世界巡演等行程。