Apink再度受狂迷騷擾！　鄭恩地慘被網民公開爆住址

韓國女團Apink可謂多災多難，近年多次接到炸彈恐嚇，而去年成員之一普美赴法國拍攝綜藝節目，其宿舍遭工作人員擺放偷拍器材，而昨晚（5/6），鄭恩地進行Vlive直播，卻被人留言大爆私隱，種種事件令Apink和Panda（Apink粉絲）又憤怒又無奈。

Apink近年飽受炸彈恐怖困擾，其安全問題令人擔心。（資料圖片）

上個月來港舉行演唱會的鄭恩地亦被爆私隱。（資料圖片）

回顧鄭恩地香港記者會及演唱會

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鄭恩地昨晚進行聲音直播，向Panda分享近況，有Panda希望鄭恩地大曬香閨，但恩地坦言不想公開，因為過往Apink的遭遇令她留下陰影。然而，有網民留言表示：「恩地姐，你是住在XXX吧？」、「恩地姐，你分明住在XXX啊」、「恩地姐住在XXX」等，疑似暴露鄭恩地的真實住址。鄭恩地見狀，惟有明言：「請你出去，我要報警了。」

有網民懷疑在鄭恩地直播留言板大爆其住址，鄭恩地冷靜表明會報警處理。（insight.co.kr）

雖然Apink大受K-pop迷歡迎，而鄭恩地近日舉行首個個人亞洲巡迴演唱會，其電影處女作《0.0 嚇茲招魂》亦已經面世，無論組合和個人發展均一帆風順，但Apink飽受炸彈恐嚇困擾，加上鄭恩地被爆私隱，令外界更憂慮Apink的安全和精神狀態。