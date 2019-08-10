【多圖】BLACKPINK Jennie IG粉絲突破2000萬　私密帳戶意外曝光

韓國女團BLACKPINK成軍3年，人氣強勁，除了因為4位成員都有實力之外，她們甜美的樣貌也成功俘虜不少粉絲，當中擁有洋娃娃般精緻的臉孔Jennie，更深受粉絲喜愛。Jennie日前在IG分享了自己的新造型，慶祝IG Followers突破2000萬！

Jennie五官精緻，身材也十分好。（IG@jennierubyjane）

BLACKPINK成軍3年，她們的經理人在IG Post了她們的舊相，個個都好清純！（IG@skyjbk0907）

Jennie擁有完美的身材比例和時尚品味，私下穿搭偏好短款上衣的她，經常露出小蠻腰，早前更被韓國版《Elle》評為「最佳泳衣造型女星」之一！今次她就以齊陰長髮造型示人，再戴上頭箍，少女味十足。其中一張她更坐在箱子上擺Pose，一雙長腿十分吸睛。

Jennie一雙長腿好吸睛！（IG@jennierubyjane）

而Jennie更被發現原來有另一個IG帳戶「lesyeuxdenini」，這個秘密帳戶的簡介是「A story that eye witnessed」，多數都是風景照，看來是Jennie用來記錄個人攝影作品的帳戶。當中她的第一個Post就在5月發布，至今已經有99個Post，記錄了她近3個月來的生活點滴，擁有超過60萬Followers！

原來Jennie有另一個IG Account，多數是她的攝影作品。（IG@lesyeuxdenini）

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