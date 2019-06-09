Jennie@BLACKPINK菲律賓演出時疑恐慌症發作　呼吸困難近一分半鐘

韓國人氣女團BLACKPINK日前出發到菲律賓出席活動，4位成員Jisoo、Jennie、Rosé和Lisa亦齊整現身，與海外的粉絲作近距離見面。可是網上正流傳一條，Jennie疑似在台上恐慌症發作的影片，見到她一直無法正常呼吸，令粉絲擔心！

瘋傳的影片中可見，身穿緊身開胸短裙，紮起馬尾的Jennie本來正常與粉絲打招呼。可是輪到Rosé回答問題時，Jennie突然面有難色，用手按着腹部並轉向身旁的Lisa。Lisa見她表情突變，看口型也似乎有問「還可以嗎？」，而Jennie則只點頭回應。約一分半的影片中，Jennie面色非常差，又不時低下頭，可是她一直深呼吸嘗試穩定呼吸，亦敬業的保持微笑直至活動完結。Jisoo見Jennie情況不佳，也及時向她遞上水樽。

Jennie疑似在台上恐慌症發作，情況令粉絲擔心！（Anime/Kpop/Tv Series Channel截圖）

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未知是現場環境，或是其他問題所致，可是熟悉BLACKPINK的粉絲都猜測Jennie疑似是恐慌症發作。首先上傳影片到Twitter的粉絲講到「見到Jennie呼吸困難也不知道能做甚麼，我也想哭了」，表示親眼見到偶像在台上身體不適，可是作為台下的粉絲卻無力為力，心情又急又心痛。

活動結束後，Jennie如常貼出照片多謝菲律賓的粉絲。（IG/@jennierubyjane）