劉亦菲黃曉明瑞士古堡拍攝宣傳照　網友驚呼：神仙眷侶

內地女星劉亦菲與黃曉明在2006年合作的武俠劇《神雕俠侶》備受好評，劉亦菲清新脫俗，仙氣十足的氣質將「小龍女」詮釋得淋漓盡致，而黃曉明飾演的「楊過」真誠善良，將角色塑造得活靈活現，兩人形象深入人心。 日前，黃曉明、劉亦菲現身瑞士力洛克，為代言的手錶品牌拍攝宣傳照。相中的黃曉明身穿墨綠色絲絨西裝，佩戴煲呔，劉亦菲則以一襲黑色高開叉連身裙示人，貼身的設計勾勒出她凹凸有致的線條。兩人置身於小鎮的中世紀古堡中，坐在長椅上，劉亦菲雙手輕靠在椅背，彰顯氣場，一旁的黃曉明則單手插袋，眺望遠方，幹練霸氣，呈現出完美的契合度。

黃曉明與劉亦菲為品牌拍攝的宣傳照典雅浪漫。（微博@天梭中國）

點擊下圖睇更多二人靚相：

+ 3 + 2

《神雕俠侶》之後，黃曉明曾被不少網友揶揄他「油膩」（不清爽、不體面、不修邊幅等特徴），如今13年過去了，劉亦菲褪去稚嫩，變得更加成熟知性，黃曉明也多了幾分穩重，坐在劉亦菲身邊的他看起來清爽乾淨，流露出霸道總裁的氣質，因此網友們大讚劉亦菲是「去油高手」，氣場太強勁，令對方「油膩感」消失。

玩笑歸玩笑，兩人在06年合作完之後，都朝著各自事業方向發展，很少機會同場，所以今次的宣傳照拍攝也令粉絲們興奮不已，大讚兩人宛如「神仙眷侶」，滿滿的回憶殺。