【花木蘭】劉亦菲「晚霞妝」徹底崩壞？　兩大原因獲外國網友激讚

讓外國人抹眼淚的花木蘭，獨立、堅強又勇敢。迪士尼真人版的《花木蘭》只亮相了1分30秒，就成為中外社交媒體的焦點。稱霸微博熱搜、Twitter特趨勢第一、預告片Youtube熱度第一！

真人版《花木蘭》預告一上架旋即空降Youtube「當前熱門」冠軍！（外灘）

32歲的劉亦菲，成為又一個打入荷李活主流視野的中國女明星，她扮演的花木蘭也是迪士尼唯一一位華人公主。有意思的是，國內、海外觀眾對於這1分30秒的反應截然不同。

國內觀眾因為更瞭解中國文化，多數都在吐槽這部影片完全不符合史實。比如，花木蘭明明在黃河邊告別父母，怎麼住在福建南部的土樓裏；紅臉妝容明明是唐代才興起的，角色的服飾都和歷史對不上。完全零基礎的外國觀眾，卻紛紛叫好。

劉亦菲於真人版《花木蘭》的「晚霞妝」遭內地網友狠批，卻獲得外國粉絲大讚。（《花木蘭》造型照）

有人感歎：“又一部《臥虎藏龍》？”也有人對着電腦螢幕就開始抹眼淚了：“太感動了”！其實，距離《臥虎藏龍》公映，已經過去了19年，他們大概很久沒有在大銀幕上看到中國風的電影。

《臥虎藏龍》的武打場面如詩似畫，難怪會搏得歐美影迷賞識。（《臥虎藏龍》劇照）

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新電影就和原動畫一樣激動人心和唯美。 《Daily Mail》評論

原本為劉亦菲的演技捏一把汗，但現在來看，她柔美和英氣的扮相，以及動作戲份表現都合格了。《The New York Times》第一時間報導了預告片的首發，他們認為迪士尼在女子足球世界盃決賽期間發佈這個預告片，是為女權主義發聲的恰當選擇。

預告片一上映，馬上獲得《The New York Times》報導。（《The New York Times》截圖）

一、全世界粉絲無數的迪士尼亞裔公主

雖然花木蘭面臨着包辦婚姻，但她的命運在別處。 花木蘭的故事在中國家喻戶曉。這個女孩女扮男裝、替父從軍，在戰場上奮勇殺敵，最後不願做官只想回到家鄉一家團聚。國外網友則更熟悉迪士尼的動畫電影《花木蘭》，很多人是看着它長大的，有着相當深的情懷，這短短一分多鐘的預告帶給他們的是截然不同的感受。Youtube上亦有數百個“看《花木蘭》時的反應”的視頻，播放量多的，有幾十萬。

Youtube上亦有數百個“看《花木蘭》時的反應”的視頻。（Youtube截圖）

不少女生博主在看到花木蘭為了家族榮耀要出嫁而沉默，當情節發展到木蘭在戰場上奮勇殺敵時，她們忍不住又哭又笑，為木蘭喝彩。

左邊的男生博主認為真人版《花木蘭》滿足了他的所有要求。（Youtube截圖）

許多人在觀看時發出了驚歎，他們喜歡劉亦菲俐落的打戲和兩種女性身份對比時產生的衝擊，紛紛點頭，表示：

這就是我們的木蘭！

有網友把《花木蘭》比作下一部《臥虎藏龍》，認為這是在將近20年之後，再一次看到中國女性在銀幕上展示瀟灑英武的身手。他們對迪士尼真人版的《花木蘭》非常滿意。花木蘭作為唯一的華人迪士尼公主，還給不少生活在歐美的亞裔粉絲帶去了激勵和鼓舞：

花木蘭為歐美的亞裔粉絲帶來激勵與鼓舞。（Twitter@hels）

相比我們對迪士尼錯誤理解了中國文化和張冠李戴的不滿，國外網友的意見主要集中在預告中沒有木須龍的這一點。動畫版中花家的祖宗為保護花木蘭，派出一條木須龍幫助她，這條可愛話癆的小龍有非常多的粉絲，不少人對此意難平。

木須龍在真人版預告中被「神隱」。（動畫版《花木蘭》劇照）

二、公主不只有城堡，更有勇氣和夢想

花木蘭這次在全球範圍內引起如此大的關注並不是偶然。作為中國經典人物形象第一次打入荷李活，1998年動畫片上映便狂收3億美元票房，當年排全球第七，成為毫無疑問的國際型大IP。這一次真人版的改編，從選角開始就吸引足了眼球，連配角都是巨星級別的鞏俐、李連杰、甄子丹和鄭佩佩。

真人版《花木蘭》不止卡士有話題，造型亦衝擊觀眾視覺神經。（《花木蘭》劇照）

扮演花木蘭的劉亦菲本身就具有相當的舞蹈功底，加上她之前在古裝劇中已經表現過令人驚豔的動作戲份，使得這部真人版格外受到中國觀眾的期待。但也有粉絲擔心，劉亦菲是不是長得太漂亮了，這可不好混入軍營呀。

預告片出來後，這個擔心倒是可以暫時擱置，劉亦菲的男裝扮相還是蠻不錯的和整體畫風歡快的典型迪士尼歌舞片、動畫版《花木蘭》相比，真人版最大的不同不在人物，而是它的風格具有史詩感，畫面較為沉重，整體偏正劇。

擁有如此美貌的花木蘭要混入全男班的軍營，確實令人擔憂。（《花木蘭》劇照）

預告中，花木蘭被家中安排嫁人。鄭佩佩飾演的紅娘為木蘭梳妝，她說道：「嫺靜、沉着、淑雅、守禮是成為一個好妻子應有的品質，這些品質也是木蘭所具備的。」但與之相對的，我們看到畫面上是木蘭在修煉武藝，在戰場搏鬥——

戰鬥，是我的職責 花木蘭

都說時勢造英雄，花木蘭有幸遇到了她的時勢，這讓她擺脫家族和當時社會加注於女性身上的枷鎖，實現了更高人生價值的追求。

外國網友似乎特別喜歡會射箭的女英雄，花木蘭亦不例外。（《花木蘭》劇照）

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不管網友對這次的預告片有多少吐槽，但有一點沒有改變：「我們再明確不過地看到了曾經打動全球無數人的那個花木蘭，她不是住在夢幻城堡裏的公主，她是提刀上馬、奮勇殺敵的英雄。」

女性，也可以成為英雄。

更可貴的是，整個故事源於一千多年前的中國詩歌。足見在當時，我國便有女性覺醒意識在萌芽。不管是“願為市鞍馬，從此替爺征”還是“可汗問所欲，木蘭不用尚書郎，願馳千里足，送兒還故鄉”，我們都可以看出木蘭身上體現的獨立堅強、勇敢拼搏。

《木蘭辭》開創了中國女權作品的先河。（《花木蘭》劇照）

當迪士尼把花木蘭歸為公主進行創作時，有聲音提出質疑——花木蘭不是公主，只是平民。對此迪士尼的解釋是，迪士尼公主不是說血統地位上的公主，而是她身上具有的美好品質使其成為公主。公主可以戴皇冠嫁王子，也能上戰場保家衛國。花木蘭當然是公主，甚至比深宮裏的公主更像公主——讓花木蘭突破文化壁壘打動全球觀眾的，是她的精神，不是美麗。她沒有皇帝爸爸，沒有皇子丈夫，只依靠自己。

在動畫版中，迪士尼直接指出：「替父從軍是一方面，木蘭也想證明自己的能力、對得起自己。」

動畫版中，花木蘭代父從軍是為了「對得起自己」。（動畫版《花木蘭》劇照）

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這樣的女性主義在今天格外重要。當然，迪士尼把福建的土樓安在北方、對古代妝容的錯誤理解、服飾種類遍佈各朝等忽略了中國文化的問題固然存在，但無需為此否認花木蘭本身。

她的女性自我實現、平權意識恰恰體現了為何《木蘭辭》能傳承千年。

這不僅是當前國際上的聲音，更是古往今來中國女性不斷鬥爭的焦點：「我不光能在雕花樓閣裏繡花、賭書潑茶，只要我想，還能為家庭擋風遮雨、為自己實現價值。」

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