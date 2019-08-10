【五行刺客】港產甘草演員進軍美劇界　本身已拍過荷里活電影？

Netflix原創武打美劇《五行刺客》（Wu Assassins）由馮德倫執導，繼AMC劇集《荒原》（Into the Badlands）第二次執導美劇，不少劇迷都大讚打得拳拳到肉。為了配合劇情，除了特別加設了廣東話字幕，幾乎劇中的所有重要角色都是華人面孔，亦有不少廣東話對白，香港人煲劇都感到有額外的親切感，更有無綫「御用警司」李子奇的驚喜演出！

《五行刺客》於8月8日在Netflix上架。（劇集海報）

基本上《五行刺客》是一個超級英雄的成長故事，跟Marvel與Netflix合作的《漫威鐵拳俠》（Iron Fist）有點相似。劇情主要講述主角Kai Jin（Iko Uwais飾）是一位中國印尼混血兒的廚師，並生活在美國舊金山唐人街。因為養父是黑幫大佬Uncle Six（文峰飾）的關係，Kai自小就與當地黑社會相識，不過Kai對於加入黑幫不感興趣，只想擁有一輛屬於自己的餐車。不過，當Kai無奈捲入黑幫鬥爭期間，他無意發現自己竟然是「五行刺客」，並擁有超強蓋世武功，目的就是要對付屬五行，金、木、水、火、土的壞人。

無論是否喜歡武打題材的香港觀眾都應該會對《五行刺客》感興趣，因為有不少廣東話對白及熟悉的面孔。特別是第二集中，當Kai Jin好友Jenny（Li Jun Li飾）接通身在香港的父母的視像電話時，熒幕便出現了甘草演員李子奇的面孔，他更全程講廣東話，足有六句對白，非常威水！不過原來李子奇不是首次進軍外國市場，他在加拿大溫莎大學完成傳理系學士學位後回港工作，於1980年開始成為廉政公署行動組調查員。一直熱愛演戲的李子奇在偶然機會下，有朋友介紹為美國荷里活電影《Harry's Hong Kong》的演員進行試鏡，並成功獲得一個演出華人警官角色的機會。

由於任職公務員不可以參與拍攝，他為了拍攝工作更決意辭職，後來在1990年經當年的無綫電視藝員科經理陳冠明協助下加入無綫。在無綫二十多年期間，李子奇拍攝過多部經典劇集，包括《壹號皇庭》系列、《刑事偵緝檔案II》、《陀槍師姐》、《張保仔》、《城寨英雄》等，更經常飾演警司角色，故有「御用警司」這個稱號。李子奇於2017年9月中約滿後便離開無綫，到加拿大溫哥華定居。