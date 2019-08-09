【五行刺客】揼本邀Snoop Dogg唱主題曲　導演馮德倫：中西合璧！

馮德倫（Stephen）有份執導的Neflix原創武打美劇《五行刺客》（Wu Assassins）於昨日上架，為了隆重其事，Netflix特別邀請了Higher Brothers跟美國殿堂級Rapper Snoop Dogg crossover合唱主題曲《Friends & Foes》，連Stephen都讚嘆非常揼本。不過最令Stephen驚喜的，就是事前主題曲一直都保持神秘感，直至MV推出後才得悉Snoop Dogg有份獻唱。

現身處美國洛杉磯出席《五行刺客》發布會的Stephen對此雀躍表示，一向都很欣賞Snoop Dogg的音樂創作，所以今次自己的作品由這位殿堂級Rapper演繹主題曲，自己都分外興奮：「再加上有Higher Brothers以國語演繹，中西合璧，更能配合這部劇集的主題方向。除了MV之外，還設計了好幾款Poster和Wallpaper，好開心見到這個平台很花心思的作全面性的宣傳。」

在拍攝過程中，Stephen發現外國人對中國的印象還停留在很刻板的層面，例如老舊的場景設計，大片紅色以及龍鳳元素的運用，甚至還在廚房擺放冥幣用來當做紙巾。遇到這些錯誤，Stephen都會及時糾正：「我不希望再有陳舊的東西出現在劇集中，現在中國的城市早已很現代。另外我想要儘量發揮每位演員的優點，比如男主角Iko Uwais 的特長是打鬥，所以我將一些追車戲份換成了拳腳戲，儘量發揮所長。」

另外，劇集的中文譯名《五行刺客》是由Stephen親自傳繹出來：「 英文名《Wu Assassins》讓人感覺很模糊，因為Wu可以是一個姓氏，可以是武當派，也可以是很多不同的東西。讀完劇本後，我發現原來是中國傳統文化中的五行，所以就把中文名翻譯為《五行刺客》，也比較容易被記住。」