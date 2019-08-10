48歲傅明憲驚變「蛇精樣」　網民：整得都面目全非！

現年48歲的傅明憲，情路曲折，近幾年來她似乎是迷上了整形，五官不斷進化，近日她在IG分享美國行的照片，不合比例的大眼錐子臉，讓網友忍不住直呼：「整得都面目全非了」。

傅明憲近日到美國旅行，參觀大都會博物館，與名畫合照，但臉型尖削，驚現蛇精臉。（IG圖片／gigi_fifi_fu ）

傅明憲近日到紐約旅行，參觀大都會博物館，興奮與多幅名畫合照，但相中的傅明憲面型異常尖削，驚現蛇精臉，加上一雙奇大眼睛，令人懷疑她整容或P圖過度，變得面目全非。

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傅明憲15歲入行，於1995年與古天樂、李若彤合拍港劇《神鵰俠侶》，飾演「郭芙」大獲好評，當時獲封為「最美郭芙」。在1998年，傅明憲與大她11歲的海域集團主席葉劍波交往一年多後步入禮堂，從此淡出演藝圈做闊太，結婚8年後，葉劍波捲入涉嫌詐騙案隔年9月被捕，傅明憲於2008年宣布與葉劍波離婚 。2012年，她又被爆出與小自己11歲的富二代莊家彬交往，不過這段戀情亦無疾而終，莊家彬另娶他人。

雖然感情落空，但傅明憲不愁寂寞，不時與圈中好友見面，又會周圍旅行散心，上天下海，熱愛潛水的她經常在IG分享在海中奇觀，又到非洲影獅子老虎，生活好不自在。

傅明憲不時周遊列國，生活非常寫意。（IG圖片／gigi_fifi_fu ）