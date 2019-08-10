【1圈圈】張振朗自爆用一年療情傷　大讚現任女友楊偲泳人品好

張振朗（Owen）最近在無綫（TVB）劇集《包青天再起風雲》中飾演展昭，雖然穿上古裝的他看起來較為瘦削，但其實一向有操Fit身形的他，絕對是一名肌肉男！作為近年備受力捧的小生，Owen不止戲劇作品一部接一部，合作的演員更位位都是女神級，一度被指是女神收割機。不過Owen日前接受電台節目《1圈圈 星光背後》訪問時，就透露只跟一位圈中女星拍過拖，而且還花了1年時間才能走出情傷。

張振朗（Owen）在《包青天再起風雲》中飾演展昭。（劇照）

其實Owen好大隻，腹肌好明顯！（IG@owencheung）

Owen曾與多位TVB花旦、小花合作，不時傳出緋聞，對象包括胡定欣、龔嘉欣、陳瀅、陳芷尤等，不過他就澄清只與陳芷尤有過一段情，兩人同為第25期藝員訓練班的同學，一開始是地下情，之後才慢慢浮面，可惜他們在去年4月宣布分手。外界一直以為他們這段情維持了3年，但Owen在節目中就自爆其實兩人拍拖5年幾，還剖白分手的原因：「可能大家追求嘅嘢唔同咗啦，佢去咗新加坡發展，咁我喺香港，可能大家嘅目標唔同咗，所以就分開。」

Owen接受電台節目《1圈圈 星光背後》訪問，剖白心聲。（YouTube影片截圖）

雖然Owen與現任女友楊偲泳（Renci）感情穩定，但他坦言當初花了不少時間才能治癒情傷：「都差唔多成年，好唔開心，好傷心嘅。最慘就係咁唔開心嘅時候，仲要走去開劇，心理質素係要調節得好好。幾辛苦，但冇辦法，人總要向前看，你冇嗰段咁辛苦嘅經歷，點會覺得其他時光會開心呢？最緊要係都過咗去。」

Owen曾與陳芷尤拍拖5年幾，去年兩人在IG宣布分手。（IG@xoxoapo）

陳芷尤不時在IG分享性感相。（IG@xoxoapo）

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Owen透露與Renci在朋友聚會上認識，兩人不時在網上放閃，Renci更因為Fit爆身形備受關注。Owen兩任女友都身材出眾，令不少男士十分羡慕，他笑笑口表示：「咁啱啫，順眼啫，我鍾意啲眼大大，面尖尖，得意啲細細粒。（最欣賞偲泳邊方面？）細心、人品都幾好，我好愛我屋企人，佢都對屋企人都幾好嘅，呢方面我幾欣賞。同埋佢都好鍾意演戲，我哋傾戲會傾得好開心。作為一個演員，演藝生涯好艱辛，好想身邊有個伴侶陪你喺身邊傾訴一下，已經好足夠。（穩定對象？）長遠嘅嘢好難講，但現在呢一刻幾開心。」

Owen大讚現任女友楊偲泳（Renci）人品好。（IG@renciysw）

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在《包青天再起風雲》播出前，Owen已經有兩年沒有新劇出街，擔正做男主角的兩套劇《堅離地愛堅離地》及《牛下女高音》就因為受黃心穎偷食事件拖累被抽起，不過他表示從來沒有埋怨過對方：「我同心穎係朋友，我唔會做呢啲嘢，所以嗰陣話我喺廠爆粗，但廠嗰時已經拍完，出緊外景，完全冇做過呢樣嘢。」雖然暫時未知兩套劇幾時會播出，但他堅信「冥冥中自有主宰。」

Owen主演的《堅離地愛堅離地》及《牛下女高音》因為受黃心穎偷食事件拖累被抽起，但他表示從來冇埋怨過對方。（IG@owencheung）

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