老公潘偉業最愛帶小朋友出海　鄺晶晶：曬到小朋友皮膚「黑鼆鼆」

第27屆「海外學生仁濟夜2019」慈善餐舞會，前晚（9/8）於灣仔一間著名酒店舉行，目的為「緊急援助基金」籌募經費，吸引各界城中名人現身鼎力支持，不少得有潘偉業（Albert）與鄺晶晶（Akiko）這對恩愛夫妻，兩人經常孖住參與慈善工作，為善不甘後人，太太更擔任仁濟總理服務社區，兩公婆可謂出錢又出力。

潘偉業與太太鄺晶晶兩人經常參與慈善工作，為善不甘後人，經常出錢又出力做慈善，幫助窮苦大眾。（葉志明攝）

談到太太Akiko要照顧家中三位可愛小朋友，同時又要處理總理事務一職，問Albert身為老公會如何支持太太？他直言：「其實我太太長期都好吃力，明白到佢都好辛苦，湊小朋友呢份工真係唔易做，至於太太如果有其他工作要做嘅時候，我就會安排返啲時間去照顧啲小朋友，可讓佢放心去工作。」

老公潘偉業大讚太太鄺晶晶持家有道，太太亦讚老公夠貼心。（葉志明攝）

至於小朋友的暑期活動安排，太太Akiko表示：「其實佢哋本身都好多嘢學，咁所以我想佢哋暑假可以放下假，最多會將啲活動安排喺早上，然後下午同佢哋游下水，我老公佢就好鍾意帶佢哋出海玩，曬到啲小朋友皮膚『黑鼆鼆』返嚟。」