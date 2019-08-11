【Ben Sir睇樓團】拍節目應要求比堅尼上陣　余思霆：嗰時少少肥

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無綫綜藝節目《Ben Sir睇樓團3》今天（11日）舉行記者會，余思霆被譽為新一代「Ben女郎」當然有出席。她這次跟Ben Sir負責到泰國睇樓，不過當地交通擠塞情況非常嚴重，所以令拍攝進度受阻，不過余思霆說正因為有此空檔，令她得益不少：「我哋用咗好多時間塞車，咁車上面都有同Ben Sir傾計，佢會同講我用咩方向係呢行發展對我係會好好，仲會教我點讀字。」

今天記者會上播了一條節目預告，預告中余思霆穿著三點式泳裝，秀出她完美身材。她直言穿泳裝全因為Ben Sir要求。（陳志嵐攝）

這個旅程她看了不少泰國樓盤，令到她也有想置業的衝動，但笑言不會考慮在香港買樓：「我啱啱工作兩年，買樓其實都有諗，但真係唔會係香港買，因為真係太貴。睇樓其實都要睇埋周邊配置，所以將來有機會買都會係台灣或者紐約。」

余思霆希望將來會在鄉郊地方置業，她指從小就在鄉村長大，所以完全不怕蛇蟲鼠蟻。（陳志嵐攝）

今天記者會上播了一條節目預告，預告中余思霆穿著三點式泳裝，秀出她完美身材。她直言穿泳裝全因為Ben Sir要求：「其實嗰時有少少肥，當時放假食咗好多嘢，同埋今個夏天冇機會著過泳裝。除咗呢個節目，因為拍劇關係，今年都仲未遊到船河，希望到時候會影多啲靚相畀大家睇睇。（益粉絲？）都要㗎啦。」

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