【好日子】余思霆廣東話唔正演圍村人遭負評　竟然仲覺得開心？

由陳煒、張達倫以及黃智賢主演的無綫劇集《好日子》終於都來到結局篇，觀眾對此劇的評價好壞參半，有的認為劇集輕鬆易入口，但有些網民卻認為劇情太悶無起伏，更直指這套潘嘉德在TVB最後的作品是「棄劇」。不過，網友對《好日子》的討論度依然頗高，而最近就有不少將焦點放在楊沖（余思霆飾）身上的留言，很多都直斥她的廣東話不堪入耳，認為她的廣東話完全不似圍村長大的人：「廣東話唔掂就好夾硬扮圍村妹啦」、「只去了台灣兩年，就廣東變成咁，再去多兩年會唔會啞埋」、「搵個國語人做呢個角色？黐線！」

廣東話唔正真係好影響到講對白嘅精髓？（劇照）

惹網民負評 余思霆：「開心耶！」

對於近日不斷遭到網民批評，余思霆接受《香港01》訪問時謂：「我第一個反應是開心耶，竟然有人討論我！」她表示自己也有自知之明，承認自己的廣東話說得很差：「那是我來香港不到一年時拍的，那時候我看劇本也看不懂，經常都要問前輩們的發音。所以佢哋話我廣東話好差，我係唔會介意，我反而會當成係我需要進步嘅動力。」現在正拍攝另一部無綫劇集《愛美麗狂想曲》的她稱自己的廣東話已經進步不少，最起碼看得懂劇本上的對白。但對比起廣東話能力被批評，思霆更介意自己的樣貌和身材受到攻擊。

2017年，余思霆奪得《國際中華小姐競選》冠軍，香港代表馮盈盈是當屆的季軍。（電視畫面）

出道至今一直被指有整形

余思霆是《2017年度國際中華小姐競選》冠軍，其後簽約TVB成為藝人，隨即就加入劇組拍劇。不過其實在她出道的初期，就不斷有網民批評她的樣貌和身材有整容／形的嫌疑，她謂：「其實話我廣東話唔好我真係唔介意，因為呢樣係我本身知道，我都努力進步緊，反而我會因為畀人講我個樣或者身材嗰啲而唔開心，因為自己改變唔到，當佢哋講啲我冇做過嘅嘢我會比較介意。」

其實點睇得出余思霆係有整過呢：