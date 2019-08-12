Coach、Givenchy再涉辱華　超模劉雯急割席：堅決維護中國主權

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繼意大利品牌Versace在T-shirt印上的文字中，將香港和澳門列為「國家」而激嬲內地網民，更被指這行為涉嫌「辱華」，引起軒然大波。今日再有其他外國名牌Coach及Givenchy再發生同類事件，而內地超模劉雯火速跟Coach割席，宣佈跟解約，並在微博貼出聲明表示堅決維護中國主權。

劉雯在微博貼出了律師聲明，寫道：「我們注意道Coach品拍的行為已經嚴重傷害到中國人民的民族感情，其行為應被嚴厲譴責。基於此，劉雯女士終止與Coach品牌的代言合作。特此聲明！」並留言表明立場指，任何時候，中國主權和領土的完整神聖不可侵犯，並跪低向網民道歉：「由於我選擇品牌的不嚴謹，給大家帶來了傷害，在這裡我向大家道歉！我熱愛我的祖國，堅決維護中國的主權！」

Coach跟Givenchy方面至今仍未有任何回應，Coach的內地及環球官方網站已無法打開，雖然香港官方網站仍維持正常運作，不過已經找不到「Coach 1941」的T-Shirt。另一邊廂，Givenchy的一款閃電T-Shirt仍在網站上對外售賣。另外，Versace昨日凌晨已經發了聲明致歉，並將T-Shirt在所有官方網站全面下架，品牌代言人楊冪亦已終止跟品牌的合作。

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